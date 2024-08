Spannendes Unentschieden zwischen FC Rotenberg 1c und Wolfurt/Kennelbach 1c

Details Sonntag, 25. August 2024 01:08

In einem aufregenden Spiel der 5. Landesklasse Unterland (V) trafen der FC Rotenberg 1c und Wolfurt / Kennelbach 1c aufeinander. Das Duell endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, nachdem beide Mannschaften starke Phasen und entscheidende Momente zeigten. Besonders erwähnenswert waren die Tore von Matthias Fehr und Markus Ischepp für die Gastgeber sowie die Treffer von Sven Fink und Alaa Cheikh Salem für die Gäste.

Ein schnelles Hin und Her in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beiden Teams war die Motivation anzumerken, die ersten Punkte der neuen Saison einzufahren. Bereits in der 22. Minute sorgte Sven Fink für die erste Jubelstimmung bei den Gästen aus Wolfurt / Kennelbach, als er das 0:1 erzielte. Die Gäste setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest und nutzten eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC Rotenberg 1c eiskalt aus.

Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 23. Minute, gelang Matthias Fehr der Ausgleichstreffer zum 1:1. Fehr nutzte eine präzise Flanke aus dem Mittelfeld und verwandelte gekonnt. Die Fans des FC Rotenberg 1c waren begeistert und hofften auf die Wende in diesem Spiel.

Doch Wolfurt / Kennelbach 1c zeigte sich unbeeindruckt und setzte die Abwehr der Heimmannschaft weiter unter Druck. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, war es Alaa Cheikh Salem, der den Führungstreffer zum 1:2 für die Gäste erzielte. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld landete der Ball bei Cheikh Salem, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz unterzubringen. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Die Gastgeber kämpfen sich zurück

Nach der Pause war der FC Rotenberg 1c fest entschlossen, das Spiel zu drehen. Die Mannschaft erhöhte den Druck und spielte aggressiver nach vorne. Diese Bemühungen zahlten sich in der 52. Minute aus, als Markus Ischepp das Tor zum 2:2-Ausgleich erzielte. Ischepp setzte sich im Strafraum gegen mehrere Verteidiger durch und schob den Ball gekonnt ins Tor.

In den verbleibenden Minuten zeigten beide Mannschaften weiterhin großen Einsatz, jedoch gelang es keinem Team mehr, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Defensive beider Teams stand sicher, und auch die Torhüter trugen ihren Teil dazu bei, dass es bei diesem gerechten Unentschieden blieb.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:2, und beide Mannschaften konnten sich über einen Punkt zum Saisonauftakt freuen. Während der FC Rotenberg 1c insbesondere in der zweiten Halbzeit eine starke Moral bewies, zeigte Wolfurt / Kennelbach 1c eine geschlossene Mannschaftsleistung und nutzte seine Chancen effektiv.

Die Zuschauer sahen ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel, das Lust auf mehr macht. Mit diesem Ergebnis haben beide Teams eine solide Basis für die weiteren Spiele der Saison geschaffen.

5. Landesklasse Unterland: FC Rotenberg 1c : Wolfurt / Kennelbach 1c - 2:2 (1:2)

52 Markus Ischepp 2:2

46 Alaa Cheikh Salem 1:2

23 Matthias Fehr 1:1

22 Sven Fink 0:1

