Josef Hinteregger analysiert Rotenberg 1c gegen SPG Wolfurt/Kennelbach 1c

Montag, 26. August 2024 23:45

Auftakt zur 5. Landesklasse Unterland am vorletzten Augustwochenende 2024. Ein interessantes Duell lieferten sich SPG FC Rotenberg 1c und die SPG Wolfurt/Kennelbach 1c. Am Ende stand ein 2:2 und eine Punkteteilung. Der erste Tabellenführer ist die SPG Hörbranz/Hohenweiler II nach einem 9:0 beim Dornbirner SV 1c.

Saisonauftakt im Vorderwald

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „ Aufgrund der erneuten Ligenteilung der 5. Landesklasse in Ober- und Unterland und der "nur" 10 Mannschaften in der Liga begann unsere Saison erst mit zwei Wochen Verspätung. Bei heißem Spätsommerwetter traten wir in Lingenau beim 1c des FC Rotenbergs an.

Nach vorsichtigem Beginn kamen wir immer besser ins Spiel und hatten die ersten Halbchancen. Ab der 15. Minute konnten wir dann konstant Druck auf die gegnerische Hintermannschaft ausüben. In der 22 Minute konnten wir uns dafür mit dem 1:0 durch Sven Fink belohnen. Mehr oder weniger im direkten Gegenzug mussten wir nach einem traumhaften Fernschuss ins Kreuzeck das 1:1 hinnehmen. Die verbleibende Zeit bis zur Pause wurde von Hin- und Her im Mittelfeld dominiert. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten wir einen Eckballabschluss im dritten Versuch über die Linie bugsieren - Torschütze Alaa Cheick Salem.

Nach der Halbzeit war beiden Mannschaften anzumerken, dass die hohen Temperaturen ihren Tribut verlangten. Aus einem langen Ball, den wir nicht sauber verteidigten, kamen die Hausherren im Nachschuss zum 2:2 Ausgleich in der 52 Minute. Bis zum Abpfiff hatten beide Teams noch einige Gelegenheiten, Zählbares entstand allerdings nicht mehr.

Daher stand zum Schluss ein leistungsgerechtes Unentschieden. Nach der zweimaligen Führung können wir nicht voll zufrieden sein, aber für das erste Meisterschaftsspiel in dieser Konstellation war die Leistung ansprechend, der Einsatz hervorragend und wir konnten (als einzige Wolfurter Kampfmannschaft) zumindest einen Punkt aus dem Duell mit dem FC Rotenberg mitnehmen.“

