Acht Treffer zwischen dem SC Dornbirn und der SPG Sulzberg/Doren II

Details Montag, 02. September 2024 00:35

Der SC Dornbirn sicherte sich in einer torreichen Partie gegen SPG Sulzberg/Doren 1b einen 5:3-Sieg. Das Spiel der 5. Landesklasse Unterland (V) bot den Zuschauern aufregende 98 Minuten voller spannender Momente und intensiver Spielzüge. Besonders Turpal Ali Isajew glänzte mit einem Hattrick und führte seine Mannschaft zum verdienten Sieg.

Frühe Führung für SC Dornbirn

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Turpal Ali Isajew bereits in der 13. Minute den SC Dornbirn mit 1:0 in Führung brachte. Sein Treffer sorgte früh für Selbstvertrauen bei den Gastgebern. Nur wenige Minuten später, in der 21. Minute, erhöhte Magomed Kauraew auf 2:0 und unterstrich die Dominanz des SC Dornbirn in der Anfangsphase.

Doch die Gäste aus Sulzberg/Doren ließen sich nicht einschüchtern und zeigten ihrerseits Kampfgeist. René Fechtig erzielte innerhalb von nur zwei Minuten zwei Treffer (26. und 28. Minute) und glich das Spiel damit zum 2:2 aus. Die Aufholjagd der Gäste schien das Spiel kurzzeitig zu kippen.

Doch Turpal Ali Isajew war erneut zur Stelle und brachte den SC Dornbirn in der 37. Minute wieder in Führung. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er den Halbzeitstand von 3:2 her. Das Spiel blieb spannend und beide Mannschaften gingen mit viel Elan in die zweite Halbzeit.

Spannung bis zur letzten Minute

Auch in der zweiten Hälfte boten beide Teams ein unterhaltsames und offenes Spiel. In der 72. Minute sorgte Ibragim Isajew für das 4:2 zugunsten des SC Dornbirn und stellte damit einen wichtigen Zwei-Tore-Vorsprung her. Doch die Gäste aus Sulzberg/Doren gaben nicht auf. In der 78. Minute erzielte Isaja Fink den Anschlusstreffer zum 4:3 und brachte seine Mannschaft wieder zurück ins Spiel.

Die letzten Minuten waren geprägt von hoher Intensität und einigen Chancen auf beiden Seiten. In der 90. Minute krönte Turpal Ali Isajew seine herausragende Leistung mit seinem dritten Tor des Tages und stellte den 5:3-Endstand her. Damit sicherte er nicht nur den Sieg für den SC Dornbirn, sondern vollendete auch seinen Hattrick.

Nach einer insgesamt achtminütigen Nachspielzeit endete die Partie mit einem verdienten 5:3 für den SC Dornbirn. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte sich dank der Tore von Turpal Ali Isajew, Magomed Kauraew und Ibragim Isajew gegen eine hart kämpfende SPG Sulzberg/Doren 1b durchsetzen.

5. Landesklasse Unterland: SC Dornbirn : Sulzberg/Doren 1b - 5:3 (3:2)

97 Turpal Ali Isajew 5:3

78 Isaja Fink 4:3

72 Ibragim Isajew 4:2

37 Turpal Ali Isajew 3:2

28 René Fechtig 2:2

26 René Fechtig 2:1

21 Magomed Kauraew 2:0

13 Turpal Ali Isajew 1:0

