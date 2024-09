Wolfurt/Kennelbach 1c feiert Derbysieg gegen Schwarzach II

Details Dienstag, 03. September 2024 09:03

In der zweiten Runde der 5. Landesklasse Unterland konnte der FC Au II als einzige Mannschaft die weiße Weste mit einem 3:1 gegen den DSV 1c verteidigen. Dahinter drei Mannschaften mit vier Zählern. Hörbranz/Hohenweiler II, der FC Hittisau II und die SPG Wolfurt/Kennelbach 1c, die das Derby gegen den FC Schwarzach II mit 4:1 gewinnen konnte.

Sieg verdient, fiel aber zu deutlich aus!

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Am zweiten Spieltag bei erneut sehr hohen Außentemperaturen stand in Kennelbach das Derby gegen Schwarzach 1b an.

Es entwickelte sich direkt ein munteres Spiel, in dem wir in den ersten Minuten nicht so präsent waren wie gewünscht. Anschließend kamen beide Teams zu ersten Chancen. Konnte uns unser Goalie Lukas Gabrielli vorerst mit einem Bombenreflex noch vor dem Rückstand bewahren, mussten wir nach 26 Minuten das 0:1 hinnehmen. Nach einem gefährlich getreten Eckball rutschte der Ball nach einer verunglückten Verteidigungsaktion ins eigene Netz. Wir ließen uns davon nicht beirren und konnten nun mehr Druck auf die Hintermannschaft der Gäste ausüben. Kurz vor der Halbzeit traf Sven Fink (aus abseitsverdächtiger Position) zum verdienten Ausgleich.

Nach der Pause ging es weiter hin und her. Nach einem Handspiel im Anschluss an eine Flanke wurde Schwarzach ein Elfmeter zugesprochen. Lukas konnte diesen jedoch halten. Kurz darauf gingen wir nach einer starken Aktion, er setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und schloss sehenswert in die lange Ecke ab, von Sebastian Schwarz mit 2:1 in Führung gehen. In Minute 83 belohnte sich Kapitän Simon Schwarz für seinen Einsatz in den letzten Jahren selbst, er eroberte den Ball hinter der Mittellinie, schüttelte alle Verteidiger ab und schob zur Vorentscheidung zum 3:1 ein. In der Nachspielzeit noch das Sahnehäubchen durch Finn Marte und starker Vorarbeit von David Juen und Jakob Wilpernig zum 4:1.

Unter dem Strich ein Sieg, der in dieser Höhe zu deutlich, aufgrund des Einsatzes und der mannschaftlichen Geschlossenheit aber durchaus verdient war.“

5. Landesklasse Unterland: Wolfurt / Kennelbach 1c : Schwarzach 1b - 4:1 (1:1)

93 Finn Gabriel Marte 4:1

83 Simon Schwarz 3:1

67 Sebastian Schwarz 2:1

41 Sven Fink 1:1

26 Eigentor durch Tim Linus Hrust 0:1

