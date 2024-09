Wolfurt/Kennelbach 1c punktet gegen Mellau 1c

Details Montag, 09. September 2024 13:53

Nach der dritten Runde der 5. Landesklasse Unterland gibt es einen neuen Tabellenführer. Hittisau II holt sich mit einem 4:0 gegen Au II die Poleposition. Au wird auch vom SC Dornbirn in der Tabelle überholt, da Dornbirn in Schwarzach 5:0 gewinnt. Einen Punkt mehr am Konto hat die SPG Wolfurt/Kennelbach 1c nach einem 1:1 bei der SPG FC Mellau 1c.

Zweites Remis im "Would"

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „In der dritten Runde gastierten wir bereits am Freitagabend bei der SPG Mellau 1c in Bezau. Auf dem dortigen Kunstrasenplatz entwickelt sich ein ansehnliches Spiel, in dem die Hausherren zu Beginn mehr vom Spiel hatten, daraus aber kein Kapital schlagen konnten. Mit laufender Spieldauer konnten wir uns besser eigene Chancen erarbeiten. In der 19. Minute klärten wir eine Situation zu wenig konsequent, was von den Hausherren mit einem traumhaften Abschluss ins Kreuzeck eiskalt bestraft wurde.

Wir ließen uns von dem Rückschlag nicht unterkriegen, sondern suchten unser Heil in der Offensive. Zehn Minuten vor der Pause belohnten wir uns für die Bemühungen. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie lief der Ball schön über drei Stationen und Sebastian Schwarz brachte den Ball nach starkem Einlaufen in den 16er souverän im Tor unter.

Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel etwas hektischer, was dazu führte, dass wir weniger strukturierte Angriffe vortragen konnten. Wir erarbeiteten uns gerade in der zweiten Hälfte ein Chancenplus, aber auch die SPG Mellau hatte ihre Möglichkeiten. Da der Ball auf keiner von beiden Seiten den Weg ins Netz fand, blieb es beim 1:1. Erwähnenswert die sehr faire Spielweise der Hausherren und ein sehr gutes Schiedsrichtertrio!“

5. Landesklasse Unterland: SPG FC Mellau 1c : Wolfurt / Kennelbach 1c - 1:1 (1:1)

35 Sebastian Schwarz 1:1

19 David Tartarotti 1:0

