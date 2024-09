Überzeugender 4:0-Heimsieg für den FC Hittisau II gegen den FC Au II

Details Montag, 09. September 2024 00:23

In der dritten Runde der 5. Landesklasse Unterland (V) konnte der FC Hittisau 1b einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den FC Au 1b feiern. Die Gastgeber gingen früh in Führung und dominierten das Spiel über die gesamte Spieldauer. Besonders David Berkmann und Julius Fink trugen maßgeblich zum Sieg der Heimmannschaft bei, indem sie die entscheidenden Tore erzielten.

Blitzstart für Hittisau

Kaum war das Spiel angepfiffen, setzte der FC Hittisau 1b ein erstes starkes Zeichen. Bereits in der dritten Minute brachte David Berkmann die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der fünften Minute, schlug Berkmann erneut zu und erhöhte auf 2:0. Diese frühen Tore zeigten deutlich, dass Hittisau die Kontrolle über das Spiel übernehmen wollte.

Der FC Au 1b hatte Mühe, sich von diesem Schock zu erholen, und konnte keine nennenswerten Angriffe verzeichnen. Die Abwehr von Hittisau stand sicher und ließ den Gästen kaum Raum für gefährliche Aktionen. Stattdessen drängte Hittisau weiter nach vorne und wurde in der 42. Minute erneut belohnt. Wieder war es David Berkmann, der seinen Hattrick perfekt machte und das 3:0 erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Fink macht den Sack zu

Nach der Pause versuchte der FC Au 1b, mehr Druck auszuüben, um das Spiel noch zu drehen. Doch die Defensive von Hittisau blieb standhaft und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Die Gastgeber agierten weiterhin souverän und erhöhten schließlich in der 54. Minute durch Julius Fink auf 4:0. Fink nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr von Au und setzte den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie.

Auch in der verbleibenden Spielzeit konnte der FC Au 1b keine Akzente setzen und blieb offensiv harmlos. Der FC Hittisau 1b hingegen verwaltete die Führung geschickt und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein hochverdienter 4:0-Heimsieg auf der Anzeigetafel.

Insgesamt zeigte der FC Hittisau 1b eine starke Leistung und bewies eindrucksvoll, dass sie in der Lage sind, auch in dieser Saison eine wichtige Rolle in der 5. Landesklasse Unterland zu spielen. Besonders die Offensivkräfte Berkmann und Fink stachen hervor und trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Der FC Au 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen zeigen, dass sie aus ihren Fehlern lernen können.

Mit diesem Sieg festigt der FC Hittisau 1b seine Position in der Liga und kann optimistisch in die nächsten Begegnungen gehen. Die Fans der Heimmannschaft dürfen sich auf weitere spannende Spiele freuen, wenn das Team an diese Leistung anknüpfen kann.

5. Landesklasse Unterland: Hittisau 1b : FC Au 1b - 4:0 (3:0)

54 Julius Fink 4:0

42 David Berkmann 3:0

5 David Berkmann 2:0

3 David Berkmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.