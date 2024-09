SPG Hörbranz/Hohenweiler II feiert überzeugenden 4:0-Sieg gegen FC Schwarzach II

Details Samstag, 14. September 2024 22:52

In der 4. Runde der 5. Landesklasse Unterland (V) konnte die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den FC Schwarzach 1b einfahren. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen ihren Gegnern kaum eine Chance. Simon Bargehr eröffnete früh den Torreigen, während William Hörburger den Schlusspunkt setzte.

Frühe Führung für Hörbranz/Hohenweiler 1b

Das Spiel begann mit einem frühen Treffer für die Heimmannschaft. Bereits in der 8. Minute brachte Simon Bargehr die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b mit 1:0 in Führung. Nach einem schnellen Angriff nutzte Bargehr eine Unsicherheit in der Abwehr von FC Schwarzach 1b eiskalt aus und netzte ein. Dieser frühe Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Schwung und setzte den FC Schwarzach 1b unter Druck.

In der Folge blieb Hörbranz/Hohenweiler 1b das spielbestimmende Team, konnte aber zunächst keine weiteren Treffer erzielen. Der FC Schwarzach 1b versuchte, mit gelegentlichen Kontern zum Erfolg zu kommen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Hausherren. So ging es mit der knappen 1:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Hörbranz/Hohenweiler 1b baut Führung aus

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem Paukenschlag für die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. In der 47. Minute erhöhte Jeremy Hüttl auf 2:0. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld gelangte der Ball zu Hüttl, der den Torhüter des FC Schwarzach 1b mit einem präzisen Schuss überwand. Dieser Treffer schien die Moral der Gäste endgültig zu brechen.

In der 67. Minute war es erneut Simon Bargehr, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Mit einem sehenswerten Treffer zum 3:0 machte er endgültig alles klar. Hörbranz/Hohenweiler 1b spielte weiterhin dominant und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen, während der FC Schwarzach 1b kaum noch zu nennenswerten Offensivaktionen kam.

Schlusspunkt durch William Hörburger

Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte William Hörburger. Kurz vor dem Abpfiff, in der 90. Minute, gelang ihm das Tor zum 4:0-Endstand. Hörburger zeigte seine Klasse und verwertete eine Hereingabe sicher. Damit besiegelte er den hochverdienten Sieg für die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b.

Mit diesem klaren Erfolg konnte sich Hörbranz/Hohenweiler 1b in der Tabelle weiter nach oben arbeiten und einen wichtigen Dreier einfahren. Der FC Schwarzach 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage erst einmal sammeln und die richtigen Schlüsse für die kommenden Spiele ziehen.

5. Landesklasse Unterland: Hörbranz/Hohenweiler 1b : Schwarzach 1b - 4:0 (1:0)

91 William Hörburger 4:0

67 Simon Bargehr 3:0

47 Jeremy Hüttl 2:0

8 Simon Bargehr 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.