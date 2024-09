Erste Saisonniederlage für Wolfurt/Kennelbach 1c gegen den SC Dornbirn 1977

Details Montag, 16. September 2024 23:22

Neuer Tabellenführer nach der 4. Runde der 5. Landesklasse Unterland ist der SC Dornbirn. Dornbirn kann der SPG Wolfurt/Kennelbach 1c die erste Saisonniederlage zufügen. Dornbirn führt mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle vor der SPG Hörbranz/Hohenweiler an, die gegen Schwarzach II einen klaren 4:0 Erfolg feiern.

Unglückliche Niederlage!

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Im vierten Spiel mussten wir leider die erste Niederlage einstecken.

Am heimischen Kunstrasen ergab sich ein munteres Spiel, in welchem die Gäste aus Dornbirn erwartet hart, aber nicht darüber hinaus agierten. In der 14. Minute konnten wir durch einen Fallrückzieher von Ozan Söylevci in Führung gehen. Nach dreißig Minuten erzielten die Gäste den Ausgleich, welchen wir durch Unachtsamkeiten begünstigten. Der gerade in Halbzeit eins glänzend aufgelegte Ozan Söylevci erzielte über einen abgefälschten Seitfallzieher in Minute 37 das 2:1. Leider mussten wir noch vor der Pause das sehr unglückliche 2:2 hinnehmen.

Nach der Pause war vom SC Dornbirn mehr zu sehen und er belohnte sich dann auch durch ein schönes Hackentor nach einem Eckball mit dem 2:3. Wir konnten den Druck leider erst in den letzten Spielminuten erhöhen und trotz einiger schönen Spielzüge und daraus resultierenden Chancen keinen Treffer mehr erzielen.

Unter dem Strich eine unglückliche Niederlage, die wir in der kommenden Woche aufarbeiten werden, um am kommenden Samstag wieder zu punkten!“

5. Landesklasse Unterland: Wolfurt / Kennelbach 1c : SC Dornbirn - 2:3 (2:2)

64 Abdurachman Isajew 2:3

41 Ibragim Isajew 2:2

37 Eigentor durch Raybek Arsanukaev 2:1

30 Magamed Ibragimow 1:1

14 Ozan Söylevci 1:0

