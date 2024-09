Baldauf-Festspiele beim Duell zwischen Sulzberg/Doren II und Rotenberg 1c

Details Sonntag, 22. September 2024 01:05

In einem packenden Duell der 5. Runde der 5. Landesklasse Unterland (V) setzte sich die SPG Sulzberg/Doren 1b souverän mit 7:1 gegen den FC Rotenberg 1c durch. Mit einer dominanten Leistung von Anfang an ließen die Hausherren den Gästen keine Chance und führten bereits zur Halbzeit mit 2:0. Besonders auffällig war Maximilian Baldauf, der gleich dreimal traf und damit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Frühe Führung für Sulzberg/Doren

Die SPG Sulzberg/Doren 1b erwischte einen hervorragenden Start und setzte den FC Rotenberg 1c von Beginn an unter Druck. Kurz vor der Halbzeitpause konnten die Hausherren ihre Dominanz dann endlich in Tore ummünzen. In der 44. Minute war es Maximilian Baldauf, der das erste Tor des Spiels erzielte und damit den Bann brach. Nur eine Minute später, in der 45. Minute, legte Benedikt Baldauf nach und erhöhte auf 2:0.

Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause, aus der die SPG Sulzberg/Doren 1b mit frischem Elan zurückkehrte. Bereits kurz nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, sorgte Gian-Luca Österle für das 3:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Die Hausherren ließen nicht nach und setzten die Gäste weiterhin massiv unter Druck.

Einseitige zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie in den ersten 45 Minuten. Die SPG Sulzberg/Doren 1b dominierte das Geschehen und belohnte sich in der 61. Minute mit dem nächsten Treffer. Isaja Fink war der Torschütze und stellte mit seinem Tor zum 4:0 die Weichen endgültig auf Sieg.

Den Gästen aus Rotenberg gelang in der 75. Minute durch Luca Gmeiner zwar der Ehrentreffer zum 4:1, doch dies sollte nur ein kleiner Trost sein. Denn bereits eine Minute später schlug die SPG Sulzberg/Doren 1b erneut zu. Maximilian Baldauf erzielte seinen zweiten Treffer des Tages und stellte den alten Vier-Tore-Abstand wieder her. In der 84. Minute machte Baldauf seinen Hattrick perfekt und traf zum 6:1.

Den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Vorstellung setzte Kai Samuel Giselbrecht in der 90. Minute mit dem 7:1, das zugleich den Endstand markierte. Damit feierte die SPG Sulzberg/Doren 1b einen hochverdienten Sieg und bestätigte ihre gute Form in der laufenden Saison.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem klaren 7:1-Erfolg für die SPG Sulzberg/Doren 1b, die damit einen weiteren wichtigen Sieg einfahren konnte. Der FC Rotenberg 1c hatte den Hausherren wenig entgegenzusetzen und musste sich deutlich geschlagen geben.

5. Landesklasse Unterland: Sulzberg/Doren 1b : FC Rotenberg 1c - 7:1 (2:0)

90 Kai Samuel Giselbrecht 7:1

84 Maximilian Baldauf 6:1

76 Maximilian Baldauf 5:1

75 Luca Gmeiner 4:1

61 Isaja Fink 4:0

46 Gian-Luca Österle 3:0

45 Benedikt Baldauf 2:0

44 Maximilian Baldauf 1:0

