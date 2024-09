Knappe Niederlage der SPG Wolfurt/Kennelbach 1c in Dornbirn

Details Dienstag, 24. September 2024 04:30

In der 5. Runde der 5. Landesklasse Unterland konnte der Emma & Eugen DSV 1c die rote Laterne abgeben. Mit einem 1:0 Erfolg gegen die SPG Wolfurt/Kennelbach 1c musste Schwarzach II die rote Laterne übernehmen. Neuer Tabellenführer ist die SPG Hörbranz/Hohenweiler II, die beim SC Dornbirn mit 2:0 gewinnen konnte.

Wirkungstreffer in Dornbirn

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Aufgrund der Tatsache, dass alle drei Kampfmannschaften des DSV zu Hause spielten und der Hauptplatz nach den Regenfällen letzte Woche nicht alle drei Spiele vertragen hätte, mussten wir auf den Nebenplatz ausweichen.

Wir starteten mit Druck ins Spiel und hatten direkt erste Möglichkeiten. Leider wussten wir diese nicht zu nutzen oder wurden vom Gegner daran gehindert. So wurde ein hohes Bein gegen uns im Strafraum der Hausherren nicht geahndet, sowie zwei handspielverdächtige Aktionen nicht als Regelverstoß wahrgenommen. Dazu kam, dass in nahezu jeder Situation auf Abseits entschieden wurde.

Nach der Pause konnten wir nicht mehr so dominant auftreten und auch der DSV hatte eine erste gute Möglichkeit. Weiterhin machten wir zu wenig aus unseren Möglichkeiten und auch das Schiedsrichterteam machte wie in Halbzeit eins weiter. Es wurde uns ein Tor, aus unserer Sicht zu unrecht aberkannt, der Gegner bekam keine rote Karte nach einer Notbremse, dafür sah unser Simon Schwarz nach einem harmlosen Foul die gelb/rote Karte. Was dahingehend unverhältnismäßig war, weil ein DSVler nach zwei harten Fouls kurz vor der Halbzeit mit einer Ermahnung anstatt der Ampelkarte davon kam.

Es passierte, was an solchen Tagen passiert, in der letzten Aktion erzielten die Hausherren das 1:0. Wir werden aus unseren Fehlern lernen und hoffen in der kommenden Woche zusätzlich auf etwas mehr Glück, was die spielentscheidenden Pfiffe angeht.“

5. Landesklasse Unterland: Dornbirner SV 1c : Wolfurt / Kennelbach 1c - 1:0 (0:0)

95 Emanuel Zupanic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.