Thriller mit zehn Treffern zwischen Sulzberg/Doren II und dem DSV 1c

Ein Fußballkrimi der Extraklasse bot sich den Zuschauern in der Begegnung zwischen SPG Sulzberg/Doren 1b und Dornbirner SV 1c. In einem Spiel voller Spannung und Wendungen endete das Match nach 93 dramatischen Minuten mit einem torreichen 5:5-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten beeindruckende Offensivleistungen und sorgten dafür, dass die Zuschauer bis zur letzten Minute mitfieberten. Insbesondere Nino Bilgeri von SPG Sulzberg/Doren 1b und Emre Ünal von Dornbirner SV 1c stachen mit ihren herausragenden Torleistungen hervor.

SPG Sulzberg/Doren 1b mit starkem Start

Die Heimmannschaft SPG Sulzberg/Doren 1b legte einen fulminanten Start hin. Bereits in der 19. Minute brachte Nino Bilgeri sein Team mit einem Treffer in Führung. Der Angreifer nutzte seine Chancen eiskalt aus und setzte die Gäste früh unter Druck. Nur wenige Minuten später, in der 22. Minute, erhöhte Isaja Fink mit einem weiteren Treffer auf 2:0 für die Hausherren.

Der Spielfluss von SPG Sulzberg/Doren 1b riss nicht ab und in der 30. Minute gelang es erneut Nino Bilgeri, den Ball im Netz zu versenken und somit den Spielstand auf 3:0 zu erhöhen. Eine deutliche Führung, die die Heimfans jubeln ließ. Doch die Dornbirner SV 1c zeigte sich unbeeindruckt und begann, sich in das Spiel zurückzukämpfen.

David Rüdisser von Dornbirner SV 1c erzielte in der 32. Minute den ersten Treffer für die Gäste und markierte das 3:1. Kurz darauf, in der 37. Minute, war es Rafi Can Esen, der den Ball erneut für die Gäste im Tor unterbrachte und den Rückstand auf 3:2 verkürzte. Die Heimelf antwortete prompt durch David Fink, der in der 39. Minute auf 4:2 erhöhte.

Dramatisches Finale mit Gleichstand

Doch noch vor der Halbzeit verkürzte Emre Ünal in der 40. Minute für Dornbirner SV 1c auf 4:3 und sorgte für einen spannenden Halbzeitstand. Nach der Pause fand Dornbirner SV 1c immer besser ins Spiel und Emre Ünal traf erneut in der 52. Minute zum 4:4-Ausgleich. Das Spiel war nun vollkommen offen, und beide Teams hatten Chancen, die Partie für sich zu entscheiden.

Die Schlussphase hielt nochmals einen Höhepunkt bereit. In der 90. Minute gelang es Fabian Bachmann von Dornbirner SV 1c, seine Mannschaft erstmals in Führung zu bringen, als er das 4:5 erzielte. Die Gäste sahen schon wie die Sieger aus, doch Nino Bilgeri hatte das letzte Wort. Mit seinem dritten Treffer in der 90. Minute rettete er seinem Team das 5:5 und sicherte SPG Sulzberg/Doren 1b einen Punkt in diesem aufregenden Schlagabtausch.

Mit diesem furiosen Spielverlauf boten beide Teams den Zuschauern ein denkwürdiges Spektakel und zeigten, warum der Fußball so viele Fans in seinen Bann zieht.

5. Landesklasse Unterland: Sulzberg/Doren 1b : Dornbirner SV 1c - 5:5 (4:3)

92 Nino Bilgeri 5:5

91 Fabian Bachmann 4:5

52 Emre Ünal 4:4

40 Emre Ünal 4:3

39 David Fink 4:2

37 Rafi Can Esen 3:2

32 David Rüdisser 3:1

30 Nino Bilgeri 3:0

22 Isaja Fink 2:0

19 Nino Bilgeri 1:0

