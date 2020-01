Über 30.000 Zuschauer bei den Spielen der Eliteliga im Herbst 2019

Details Freitag, 03. Januar 2020 20:54

Die Top-5 Teams puncto Zuschauerzahl in der Eliteliga liegen extrem eng beisammen. Ganz knapp vorne Herbstmeister DSV vor Hohenems, Lauterach, SW Bregenz und Wolfurt. Drei Spiele haben über 650 Zuschauer angelockt. Hohenems gegen Wolfurt am 17.8., Lauterach gegen Bregenz am 18.8. und DSV gegen Wolfurt am 31.8..

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z9 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G Schn. MS 1 DSV 9 350 400 650 400 480 500 250 325 425 3780 420 1 2 Hohenems 9 400 428 650 300 400 400 300 350 500 3728 414 2 3 Lauterach 9 300 400 650 350 250 400 550 250 501 3651 406 8 4 SW Bregenz 9 527 210 350 300 450 500 500 400 400 3637 404 3 5 Wolfurt 9 400 500 500 300 400 300 300 500 350 3550 394 7 6 Röthis 9 199 250 400 627 320 300 500 300 300 3196 355 6 7 Rankweil 9 321 350 300 350 250 526 350 500 200 3147 350 10 8 Langenegg 9 250 300 200 250 250 350 300 100 347 2347 261 5 9 Altach Jun. 9 400 150 300 250 360 200 100 300 150 2210 246 4 10 Lustenau Am. 9 230 150 110 150 200 125 100 120 250 1435 159 9 30681

