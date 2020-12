Eliteliga wird nach Hinrunde abgebrochen – die beiden Play-Off Teilnehmer stehen fest!

Details Samstag, 05. Dezember 2020 18:03

Während es in Tirol geplant ist bis 13.3.20 alle Nachtragsspiele der Regionalliga Tirol anzupfeifen, hat der Verbandsvorstand in Vorarlberg beschlossen, nur die zwei Spiele der Hinrunde der Eliteliga nachzutragen und dann eine Tabelle zu erstellen. Nachgetragen werden die Partien Lustenau Amateure gegen Hohenems (7. Runde) und Röthis gegen Wolfurt (9. Runde). Die Wertung nach Runde neun ist aber jetzt schon fix – zumindest das Top-Duo betreffend. Lauterach und Hohenems stehen als Play-Off Teilnehmer danach fest – Hohenems könnte aber mit einem Punkt gegen die Lustenau Amateure noch Lauterach von der Tabellenspitze stoßen. Die Nummer eins hat ja im Play-Off ein Heimspiel mehr und dadurch natürlich einen klaren Vorteil – deswegen ist es aus sportlicher Sicht wichtig die beiden Spiele nachzutragen, um damit auch eine Wertung für den Herbst zu erhalten.

Beschlüsse des Verbandes vom 3. Dezember 2020

Der Vorstand des Vorarlberger Fußballverbandes hat sich in seiner Sitzung sehr intensiv mit der derzeitigen Situation im Vorarlberger Fußball, natürlich im Hintergrund der Corona-Pandemie, befasst.

Hauptthema der Sitzung war, wie es mit den Meisterschaften von der RL-Liga West, Elite-Liga bis zu den 5. Landesklassen, der Frauen-Vorarlbergliga und den Nachwuchsligen im Frühjahr weitergeht. Der Kernpunkt dabei ist, dass wir in den Erwachsenenligen zumindest die komplette Hinrunde fertig spielen müssen um später (notfalls) werten zu können.

Wichtig ist, dass wir die Nachtragsspiele so schnell wie möglich abwickeln. Verschiebungen in die wärmeren Monate können hier leider nicht stattfinden.

Bei einem neuerlichen österreichweiten Meisterschaftsabbruch im Laufe der Frühjahrssaison können dann, gemäß § 13 a Punkt 2 der Meisterschaftsregeln des ÖFB, zumindest Wertungen vorgenommen werden. Voraussetzung ist, dass jeder Verein einmal gegen jeden anderen Verein gespielt hat. Es wird dann Aufsteiger, aber keine Absteiger geben.

Einen Sonderfall gibt es in der Eliteliga-Vorarlberg. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass die RL-West bereits am 20. März 2021 mit drei Runden (15 Termine) startet und wir hier die beiden Aufsteiger nominieren müssen. Um die Eliteliga-Vorarlberg fertig zu spielen, bräuchten wir noch 7 Spieltermine (16 offene Spiele). Ein Start des Spielbetriebs müsste dann ca. um den 10. Februar 2021, der Start des Trainingsbetriebs dann spätestens 7. Jänner 2021 erfolgen. Ein Ding der Unmöglichkeit für die Vereine, Trainer und auch Spieler.

Es wurde vom Verbandsvorstand deshalb einstimmig beschlossen, dass die beiden offenen Spiele der Hinrunde (SC Austria Lustenau Amateure vs. VfB Hohenems und SC Röthis vs. FC Wolfurt) am 13. März 2021 noch gespielt werden müssen (notfalls auf Kunstrasen mit Ansetzung und Terminisierung durch den VFV). Danach wird die Meisterschaft der Elite-Liga Vorarlberg durch den VFV abgebrochen und eine Wertung nach der Hinrunde erstellt. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die RL-West. Für die verbleibenden 7 Mannschaften wird es dann gemäß den gültigen Aus- und Abstiegsbestimmungen eine Punkteteilung geben. Die Elite-Liga Vorarlberg (Frühjahrsdurchgang) startet dann ebenso wieder am 20. März 2021 mit den geplanten 16 Runden.

Wir bitten um Verständnis für diese wirklich notwendigen, aber auch für den Vorarlberger Fußball wichtigen Beschlüsse und hoffen, dass wir bald wieder uneingeschränkt unseren geliebten Fußballsport ausüben können.

Wie in der Sitzung des Spielausschusses für Kampfmannschaften vereinbart, wird es zeitnah noch vor Weihnachten zu ZOOM-Regionssitzungen kommen. Die Einladungen werden Euch noch zugehen. Hier besteht dann auch die Möglichkeit die Herbstsaison nochmals zu analysieren, Wünsche und Anregungen für die Zukunft zu deponieren und auch eine Vorschau auf die Frühjahrssaison zu machen.

Quelle Beschlüsse: VFV homepage