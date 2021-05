DSV-Nachwuchs startet Crowdfunding-Projekt

Details Donnerstag, 27. Mai 2021 00:59

Nach mehr als einem halben Jahr kehrt der Amateurfußball seit Mitte Mai 2021 wieder – langsam aber sicher – zur Normalität zurück. In der Eliteliga lässt der Hella Dornbirner SV mit einer sicherlich sehr guten Initiative aufhorchen. Per Crowdfunding soll die Möglichkeit einer Kinderbetreuung während der Heimspiele der Kampfmannschaft ermöglicht werden.

Gesellschaftliche und sozialen Verantwortung!

„Lassen wir den Traum von Matteo verwirklichen“ – unter diesem Motto startet der DSV ab sofort ein Crowdfunding-Projekt auf respekt.net zur Finanzierung des Clubheim-Ausbaus für eine Kinderbetreuungsstätte. Kinderbetreuung ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden - auch wir als Dornbirner SV sind uns unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung dahingehend bewusst, nehmen diese ernst und erweitern unser Clubheim um einen Bereich für Kinderbetreuung. Neben dem bereits vorhandenen Spielplatz möchten wir noch einen Schritt weiter gehen und mit der Kinderbetreuungsstätte während der Heimspiele unserer ersten Kampfmannschaft eine Kinderbetreuung ermöglichen (diese ist natürlich auch während der Öffnungszeiten des Clubheims unter Aufsicht der Eltern benutzbar).

So ist der kleine Matteo (Sohn von unserem Tormann Kevin) auch während der Heimspiele ganz nah bei seinem Papa und kann zusammen mit anderen Kindern tolle, spielerische Stunden bei uns in Haselstauden verbringen. Da ein solcher Ausbau mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden ist, starten wir neben den üblichen Finanzierungsmöglichkeiten auch ein spannendes Crowdfunding-Projekt. Ab heute läuft dieses Projekt auf der Plattform respekt.net (ihr findet es unter folgendem Link respekt.net/matteo). Dies ist ein Projekt in Kooperation mit der Plattform mit.einander.at (http://mit.einander.at/traum). Es würde uns sehr viel bedeuten, wenn wir möglichst viele Leute von unserem Projekt begeistern könnten und diese so einen wichtigen Beitrag zu einer noch besseren Kinderbetreuung auf unserem Sportplatz leisten würden!