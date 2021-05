Eliteliga Testspielprogramm Mai/Juni 2021

Details Freitag, 28. Mai 2021 01:46

Die Sehnsucht nach Fußball ist groß und der Juni 2021 bringt endlich wieder den Amateurfußball in Schwung. In einigen Ligen Vorarlbergs müssen noch Aufstiegsfragen geklärt werden, der Großteil der Mannschaften hat aber bereits ein umfassenden Testspielprogramm als Vorbereitung auf die Saison 2021/22 fixiert. Auch in der Eliteliga ist vor der sicher extrem kurzen Sommerpause noch jede Menge los – natürlich mit den bekannten Covid-Maßnahmen. Hier ein Überblick - und wie bei Testspielen immer - können natürlich Partien kurzfristig verschoben oder abgesagt werden – darauf bitte achten!

Stand 27. Mai 2021

Freitag, 28. Mai 2021

FC Rotenberg – Kaufmann Bausysteme FC Bizau

Sportplatz Langenegg, 15 Uhr

Samstag, 29. Mai 2021

RW Rankweil – IPA SC Göfis

Gastrastadion Rankweil, 11 Uhr

Meusburger FC Wolfurt – FC Sport Haschko Sulzberg

Alpenstadion Sulzberg, 16 Uhr

SC Austria Lustenau Amateure – World of Jobs VfB Hohenems (Eliteliga Grunddurchgang)

Herrenriedstadion, 16 Uhr

SC Röfix Röthis – Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch

Sportplatz an der Ratz, 17 Uhr

intemann FC Lauterach – Peter Dach FC Koblach

Sportanlage Ried Lauterach, 19 Uhr

Freitag, 4. Juni 2021

FC Rotenberg – Wälderhaus VfB Bezau

Sportplatz Langenegg, 18 Uhr

RW Rankweil – Peter Dach FC Koblach

Gastrastadion Rankweil, 18:30 Uhr

intemann FC Lauterach – FC Nenzing

Sportplatz FC Nenzing, 19 Uhr

Samstag, 5. Juni 2021

SC Röfix Röthis – Ender Klima TSV Altenstadt

Sportplatz an der Ratz, 15 Uhr

World of Jobs VfB Hohenems – SC Imst

Herrenriedstadion, 16 Uhr

Freitag, 11. Juni 2021

FC Rotenberg – FC Mohren Dornbirn Juniors

Stadion Birkenwiese, 19 Uhr

Samstag, 12. Juni 2021

SC Austria Lustenau Amateure – Eco-Park FC Hörbranz

Sportplatz Sandriesel, 17 Uhr

SC Röfix Röthis – IPA SC Göfis

Sportplatz an der Ratz, 17 Uhr

SW Bregenz – SC Imst

Sportplatz Haiming, 17 Uhr

intemann FC Lauterach – Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch

Sportanlage Ried Lauterach, 18 Uhr

HELLA Dornbirner SV – SV typico Lochau

Sportplatz DSV, 18 Uhr

Sonntag, 13. Juni 2021

Meusburger FC Wolfurt – FC Nenzing

Sportplatz Nenzing, 14 Uhr

Dienstag, 15. Juni 2021

SC Röfix Röthis – SV frifo Ludesch

Sportplatz an der Ratz, 19 Uhr

Mittwoch, 16. Juni 2021

RW Rankweil – FC Nenzing

Sportplatz Nenzing, 18:30 Uhr

intemann FC Lauterach – FC Sohn Alberschwende

Sportplatz FC Alberschwende, 19 Uhr

Samstag, 19. Juni 2021

RW Rankweil – Sparkasse FC BW Feldkirch

Waldstadion Gisingen, 11 Uhr

FC Rotenberg – FC Sport Haschko Sulzberg

Sportplatz Langenegg, 16 Uhr

Dienstag, 22. Juni 2021

RW Rankweil – Metzler Werkzeuge SK Brederis

Gastrastadion Rankweil, 19 Uhr

SC Röfix Röthis – Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach

Sportplatz an der Ratz, 19 Uhr

Freitag, 25. Juni 2021

RW Rankweil – Intersport Fischer FC Schruns

Sportplatz Schruns, 19 Uhr

SC Austria Lustenau Amateure – SK Meiningen

Sportplatz Meiningen, 19 Uhr

Samstag, 26. Juni 2021

SC Austria Lustenau Amateure – Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach

Sportplatz Kennelbach, 16 Uhr

SW Bregenz – Sparkasse FC BW Feldkirch

Waldstadion Gisingen, 17:15 Uhr

Dienstag, 29. Juni 2021

SC Röfix Röthis – Intersport Fischer FC Schruns

Sportplatz an der Ratz, 19 Uhr