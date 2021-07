Für den Dornbirner SV geht eine Ära zu Ende!

Details Dienstag, 06. Juli 2021 00:55

Der Dornbirner SV hat im Herbst 2020 in der Eliteliga eine ganz starke Vorstellung geboten und es war das letzte Jahr mit dem hauptsponsor Hella. Nach neunzehn Jahre startet in der sicher für alle Vereine schwierigen Phase der Neustarts nach den Corona-Lockdowns eine neue Ära puncto Hauptsponsor - Emma & Eugen DSV wird es in Zukunft heißen und im folgenden die Stellungnahmen der Geschäftsführung des DSV und des neuen Hauptsponsors.

Statement des DSV und des neuen Hauptsponsors Emma & Eugen

Emma & Eugen ist neuer Hauptsponsor des DSV Nach 19 Jahren geht eine Ära zu Ende und Hella beendet die Hauptsponsortätigkeit bei unserem Verein. Für diese langjährige Zusammenarbeit möchten wir uns recht herzlich bedanken. Mit Macher und Freund Wolfi Preuß und seinen Foodtrucks Emma & Eugen haben wir den für uns wohl besten Hauptsponsor an Land gezogen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Wolfi von dieser Sponsoringtätigkeit begeistern konnten und wir sind schon gespannt, auf welche künftigen Events wir uns freuen können. Von nun an werden wir als Emma & Eugen DSV auf den Fußballplätzen im Lande auf Punktejagd gehen.

Statement Wolfgang Preuß (Inhaber Emma & Eugen): „Aufgrund jahrelanger Freundschaft und Zusammenarbeit mit dem DSV (60 Jahr-Feier des DSV in der wirtschaft Dornbirn; Zusammenarbeit beim DSV Open Air) ist die Idee gemeinsam „etwas lässiges“ zu machen, entstanden. Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist natürlich auch, dass mein Patenkind Jonas Gamper beim DSV in der Einser spielt. Die drei Wochen in der Emma & Eugen Arena haben alle so beflügelt und wir haben gesehen, dass die Harmonie passt und wir uns gefunden haben“.

Statement Daniel Lenz (Marketing / Sponsoring DSV): „Nachdem unser langjähriger Hauptsponsor Hella gerade in der Coronakrise die Zusammenarbeit beendet hat, mussten wir uns in dieser schwierigen Zeit auf die Suche eines neuen Partners machen. Aus einem Gespräch mit unserem Freund und Partner Wolfi ist dann gleich mehr entstanden und so entwickelte sich die Idee mit dem Hauptsponsor und der Emma & Eugen Arena. Dass das Team Emma & Eugen mit dem DSV super harmoniert und auf einer Wellenlänge ist, hat man in den letzten Wochen bereits gesehen! Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit“ Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und hoffentlich langjährige Zusammenarbeit mit unserem neuen starken Partner!“