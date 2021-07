Zwei starke Aufsteiger beleben 2021/22 die Eliteliga: Egg und Admira Dornbirn!

Details Mittwoch, 07. Juli 2021 01:09

Der Spielplan ist fixiert – bereits vom 16. bis 18. Juli startet die Eliteliga in die neue Saison 2021/22. Elf Teams nehmen die Punktejagd in Angriff – es geht um zwei Play-Off Plätze für die Regionalliga West im Frühjahr 2022 und alle hoffen man kann erstmals seit zwei Jahren die komplette Saiosn durchziehen. Mit dem FC Brauerei Egg und dem SC Admira Dornbirn 1946 sind auch die beiden Teams als Aufsteiger mit dabei, die die Vorarlbergliga im Herbst 2020 doch recht klar dominiert haben.

Regionalliga Aufstockung im Westen – außer in Salzburg

Es ist der dritte Anlauf im Fußballwesten Österreichs um endlich erstmalig die Regionalligareform über die gesamte Saison durchzuziehen. Die Corona Infektionswellen haben es sowohl 2019/2020 als auch 2020/2021 verhindert. 2021/2022 soll es nun klappen - nach den Grunddurchgängen - auch das Regionalliga West Play-Off im Frühjahr 2022 zu spielen. Auch durch die Aufstiegs-Sonderregelungen war es umumgänglich geworden, die Regionalligen im Grunddurchgang aufzustocken. In Tirol sind es zwölf Teams, in Vorarlberg elf, nur in Salzburg ist man bei zehn Teams geblieben. Konsequenz in Tirol und Vorarlberg ist, dass vier bzw. drei Runden des Grunddurchgangs erst im Frühjahr 2022 - vor dem Regionalliga West Play-Off - gespielt werden. Möge der Winter sanft werden und nicht allzulange dauern, dann sollte das kein Problem sein. In Tirol spricht man auch davon, die Regionalliga Tirol im Früjahr 2022 mit einem oberen und unteren Play-Off der verbleibenden zehn Mannschaften – zwei steigen ja in das Play-Off der Regionalliga West auf – fertig zu spielen und so die Absteiger bzw. das Team zu ermitteln, welches einen Fixplatz in der ersten Runde des ÖFB Cup 22/23 erhält.

Neu in der Eliteliga Vorarlberg

Die beiden Aufsteiger aus der Voralrbergliga – Egg und Admira Dornbirn – sind ganz sicher eine Bereicherung der Liga. Elf Teams sind es geworden – man hätte aber wohl auch ein bisschen großzügiger sein können – zwölf Mannschaften und dadurch kein spielfreies Team in jeder Runde wären jetzt auch kein „Zusatzrisiko“ gewesen, falls man sich um die Qualität der Liga Sorgen gemacht hat.

Die Favoriten

Hohenems gehört immer zu den heißen Tips für einen Platz ganz oben, Lauterach und SW Bregenz waren wohl die großen positiven Überraschungen im Herbst 2020. Inwieweit die neunmonatige Corona-Pause die Verhältnisse verändert hat, wird man erst nach den ersten fünf Runden der kommenden Meisterschaft abschätzen können. Zu rechnen wird auch mit den Austria Lustenau Amateuren und dem Dornbirner SV sein. Wolfurt, Rankweil, Rotenberg und Röthis komplettieren das Starterfeld. Los geht es bereits am 17. Juli, 2021 wird bis 6. November gespielt. Drei restliche Runden - Nummer zwanzig bis zweiundzwanzig - werden dann am 19.3., 26.3. und 2.4.2022 gespielt.

Die erste Runde

Eine Woche vor dem Anpfiff der Admiral Bundesliga startet die Eliteliga in die neue Saison. Vom 16. bis 18.3. werden vier Spiele angepfiffen, der Schlager der ersten Runde Hohenems gegen SW Bregenz wird am 21. Juli gespielt. Zunächst trifft aber Aufsteiger Egg auswärts auf den DSV, Admira Dornbirn empfängt Wolfurt. Röthis hat die Austria Lustenau Amateure zu Gast und Rankweil spielt auswärts gegen Rotenberg. Möge es die erste ganz normale Saison seit zwei Jahren werden – das wünschen sich wohl alle Spieler, Funktionäre und Fans am allermeisten.