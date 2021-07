Dornbirner SV peilt oberes Drittel der Tabelle an!

Details Freitag, 16. Juli 2021 00:30

Elf Mannschaften nehmen am 17. Juli 2021 die Punktejagd in der Eliteliga auf, zwei Teams erreichen das Play-Off der Regionalliga West. Der Emma & Eugen Dornbirner SV will oben mitspielen, das kann man dem Team absolut zutrauen. Allerdings sind natürlich die Fragezeichen nach der langen coronabedingten Pause groß, aber Sektionsleiter Marcel Lipburger stellt fest, dass der Corona-Lockdown keine Auswirkungen auf Verein und Mannschaft gehabt hat.

Kaderänderungen im Sommer 2021?

Marcel Lipburger, Sektionsleiter Emma & Eugen DSV: „Julian Birgfellner hat uns Richting Riefensberg verlassen, die neuen Vereinv von Ivan Boziz und Güney Akcicek sind mir nicht bekannt. Paul Hartmann und David Kovacek haben ihre Karriere beendet. Julian Erhart legt eine Fußballpause ein, David Kirchmeir geht nach Gaissau, Mathias Feurstein nach Wolfurt und Dominik Dünser zum FC Dornbirn. Lien Zwischenbrugger ist aus Bizau zu uns gewechselt und Christopher Nagel kommt aus Lauterach zu uns!“

Wie ist die Vorbereitung gelaufen?

Marcel Lipburger: „Die Vorbereitung ist gut verlaufen bis auf das letzte Spiel gegen den SC Imst, da hat sich leider unser junger Fabian Wagner einen Kreutzbandriss zugezogen.“

Wie stark schätzt man die Mannschaft nach der langen Corona-Pause ein?

Marcel Lipburger: „Wir werden mit einer guten Mischung zwischen Jung und Alt an den Start gehen. Oberes Drittel der Tabelle von der Platzierung her und die jungen Kicker weiterentwickeln stehen im Fokus! Auswirkungen der Corona-Lockdowns auf Verein und Mannschaft hat es bei uns im Grunde keine gegeben.“

Favoriten auf den Titel in der eigenen Liga? In der Admiral Bundesliga und in der 2. Liga?

Marcel Lipburger: „Hohenems und SW Bregenz in unserer Liga, RB Salzburg in der Admiral Bundesliga und BW Linz in der 2. Liga.“

Alle weiteren wichtigen Infos zur Mannschaft und Verein?

Marcel Lipburger: „Wir freuen uns sehr Emma & Eugen mit Wolfgang Preuss als unseren neuen Hauptsponsor vorstellen zu können.“