Crowdfunding-Projekt Clubheim-Ausbau für Kinderbetreuung des Dornbirner SV

Details Freitag, 10. September 2021 16:45

Neue Wege beschreitet des Emma & Eugen Dornbirner SV puncto Finanzierung von infrastrukturellen Erweiterungen im Verein. Ganz sicherlich auch eine Möglichkeit für Vereine Projekte mit öffentlichen Interesse für den Ausbau der Vereinsangebote zu finanzieren.

Ein Projekt, das Schule machen könnte!

Seit einigen Wochen läuft das Crowdfunding-Projekt zur Mitfinanzierung des Clubheim-Ausbaus für eine Kinderbetreuung beim Dornbirner SV.

Mit der Kinderbetreuung möchten wir einen weiteren großen Schritt in Richtung familienfreundlicher Verein machen und Eltern die Möglichkeit bieten, ihre Kinder bei unseren Eins-Heimspielen in die Hände von Betreuerinnen in unserer Kinderbetreuung zu geben.

Darüber hinaus können Eltern während den Trainingszeiten unter der Woche mit Geschwistern in unserem Kinderparadies verweilen und müssen nicht extra wieder nach Hause fahren (natürlich ohne Aufsicht).

Links zum Crowdfunding-Projekt:

Respekt.net:

respekt.net/matteo

Mit.einander:

mit.einander.at/traum

DSV-Homepage:

https://dornbirner-sv.c.geomix-vereine.com/crowdfunding-1584

