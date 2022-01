Torschützenwertung Vorarlberg Herbst 2021

Details Donnerstag, 20. Januar 2022 00:15

Der beste Knipser im Herbst 2021 in Vorarlberg war Elia Andrea Kohlreiter vom blum FC Höchst II in der 3. Landesklasse. Vierundzwanzig Treffer ist die klare Nummer eins, wenn es um die Wertung der geschossenen Tore geht. Puncto Effektivität war er die Nummer drei – 1,16 Tore pro Spielstunde. Dann wird es in der Gesamtwertung sehr eng. Knapp den zweiten Gesamtrang kann sich Simon Maier vom FC Nenzing II sichern. Ebenfalls 3. Landesklasse – sechzehn Treffer und 1,51 Tore pro Spielstunde – das ist puncto Effektivität der klare Bestwert. Am dritten Platz der Goleador Wertung liegt Deni Gluhacevic vom SC Tisis – sechzehn Treffer und 1,20 Tore pro Spiel. Julian Rupp ist die Nummer zwei puncto geschossene Tore – einundzwanzig waren es im Herbst 2021 - in der Gesamtwertung Platz vier. Berücksichtigt in der Parade der Torschützen vom Herbst 2021 sind alle Kicker die zumindest sechs Treffer erzielt haben.

Platz Platz Platz Liga Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 3LK 1 Elia Andrea Kohlreiter Höchst II 24 1244 1,16 1 3 2 3LK 2 Simon Maier Nenzing II 16 634 1,51 9 1 5 2LK 3 Deni Gluhacevic Tisis 16 800 1,20 9 2 5,5 VBL 4 Julian Rupp Höchst 21 1463 0,86 2 11 6,5 5LKO 5 Marvin Mahler Tisis II 16 957 1,00 9 6 7,5 VEL 6 Fabian Koch Rankweil 20 1428 0,84 5 12 8,5 4LK 7 Martin Gigler Sulzberg II 16 1097 0,88 9 9 9 3LK 8 Sem Kloser Krumbach 17 1237 0,82 6 13 9,5 3LK 9 Selcuk Olcum Mäder 16 1166 0,82 9 13 11 VLL 9 Hannes Rinderer Großwalsertal 17 1259 0,81 6 16 11 VBL 9 Stefan Maccani Lochau 21 1610 0,78 2 20 11 VEL 9 Maurice Wunderli Hohenems 21 1620 0,78 2 20 11 3LK 13 Dominik Burtscher Schlins II 17 1305 0,78 6 20 13 3LK 14 Yves Henri Simic SW Bregenz Juniors 13 839 0,93 19 8 13,5 VBL 15 Mario Stefel Altach Juniors 15 1104 0,82 15 13 14 VEL 16 R.P. Nepomuceno Röthis 15 1121 0,80 15 17 16 VLL 16 Dursun Karatay Koblach 15 1131 0,80 15 17 16 VLL 18 Ricardo Souza Oliveira Hittisau 16 1309 0,73 9 25 17 1LK 19 Patrick Antonio Lomeu Schwarzenberg 14 1045 0,80 19 17 18 3LK 20 Aleksandar Stojanovic SW Bregenz Juniors 13 1073 0,73 19 25 22 VBL 21 Junior Delcio Hard 15 1300 0,69 15 30 22,5 3LK 22 Nico Linder Krumbach 13 1110 0,70 19 29 24 2LK 23 Hüseyin Zengin FC Lustenau II 13 1145 0,68 19 31 25 4LK 24 Marcel Marinkovic Meiningen 11 894 0,74 31 24 27,5 4LK 24 Thomas Ölz Mühlebach 12 999 0,72 27 28 27,5 5LKO 26 Jasmin Music Nüziders II 11 900 0,73 31 25 28 4LK 27 Marko Stajnko Hard II 12 1055 0,68 27 31 29 1LK 28 Arbnor Rexhaj Götzis 13 1240 0,63 19 42 30,5 3LK 29 Benedikt Drexel Nenzing II 9 525 1,03 60 5 32,5 5LKU 30 Gabriel Gstettner Buch 1c 11 1023 0,65 31 36 33,5 4LK Nexhmedin Sejfljaj Hatlerdorf II 12 1146 0,63 27 42 34,5 VLL Niklas Fink Riefensberg 13 1349 0,58 19 51 35 2LK Simon Stark FC Lustenau II 11 1047 0,63 31 42 36,5 VBL Simon Grabherr FC Lustenau 11 1075 0,61 31 48 39,5 2LK Marian Zehrer Schwarzach/W. II 8 554 0,87 72 10 41 3LK Niklas Steinkellner Götzis II 10 921 0,65 48 36 42 1LK Thomas Vögel Doren 11 1149 0,57 31 53 42 5LKO Hidayet Kandemir Hohenems Juniors 10 953 0,63 48 42 45 4LK Marvin Kohlhaupt Hard II 9 789 0,68 60 31 45,5 VBL Esref Demircan Alberschwende 11 1201 0,55 31 60 45,5 VBL Rene Fink Alberschwende 11 1202 0,55 31 60 45,5 3LK Timo Balter Altenstadt Juniors 11 1209 0,55 31 60 45,5 VLL Jordan Türtscher Großwalsertal 12 1323 0,54 27 66 46,5 4LK Johannes Kaufmann Großwalsertal II 9 820 0,66 60 35 47,5 4LK Raphael Knill Sulzberg II 9 832 0,65 60 36 48 VLL Fabian Kilzer Hatlerdorf 11 1224 0,54 31 66 48,5 VLL Tobias Hartmann Brederis 11 1232 0,54 31 66 48,5 1LK Benjamin Dür Nüziders 11 1237 0,53 31 71 51 VBL Junio da Silva Andelsbuch 13 1527 0,51 19 83 51 1LK Tarkan Parlak Viktoria Bregenz 10 1067 0,56 48 56 52 4LK Kevin Stössel Meiningen II 10 1081 0,56 48 56 52 5LKO Sinan Ayhan Hohenems Juniors 9 874 0,62 60 46 53 5LKO Thomas Staudacher Koblach II 8 737 0,65 72 36 54 VBL Luiz Sganzerla Hard 11 1278 0,52 31 78 54,5 4LK Sebastian Dona Schruns II 9 942 0,57 60 53 56,5 5LKU Elias Eberle Buch 1c 10 1116 0,54 48 66 57 3LK Patrick Dorner Krumbach 6 333 1,08 113 4 58,5 VBL Bünyamin Uyanik Nenzing 11 1327 0,50 31 87 59 5LKO Lucas Folie Beschling 10 1136 0,53 48 71 59,5 5LKO Dejan Stanojevic FC Lustenau 1c 6 383 0,94 113 7 60 3LK Sandro Rossi Krumbach 9 984 0,55 60 60 60 VBL Martin Bartolini Fussach 11 1360 0,49 31 90 60,5 4LK Noah Witwer Thüringen II 7 630 0,67 88 34 61 VBL Fabian Fink Fussach 11 1362 0,48 31 91 61 5LKU Ralph Zündel Schwarzenberg II 8 821 0,58 72 51 61,5 VEL Kevin Bentele Rotenberg 11 1433 0,46 31 94 62,5 3LK Martin Faisst Krumbach 8 860 0,56 72 56 64 2LK Alexander Montibeller Hochmontafon 8 863 0,56 72 56 64 VEL Kristijan Dulabic A. Dornbirn 9 1022 0,53 60 71 65,5 4LK Thomas Thurnher Mühlebach 10 1186 0,51 48 83 65,5 3LK Burak Erdogan Mäder 7 674 0,62 88 46 67 4LK Philipp Amann Mühlebach 10 1202 0,50 48 87 67,5 4LK Mert Kaynarca Frastanz II 6 483 0,75 113 23 68 2LK Raphael Barwart Satteins 7 695 0,60 88 49 68,5 2LK Simon Jäger Alberschwende II 8 891 0,54 72 66 69 4LK Christian Amann Mühlebach 10 1260 0,48 48 91 69,5 5LKU Michael Reis Schwarzenberg II 8 900 0,53 72 71 71,5 2LK Mathias Ilmer Alberschwende II 8 904 0,53 72 71 71,5 5LKO Christopher Dona Hochmontafon II 8 907 0,53 72 71 71,5 5LKO Cino Jovanovic FC Lustenau 1c 9 1065 0,51 60 83 71,5 1LK Christof Partl Thüringen 7 763 0,55 88 60 74 3LK Enes Keskin Rankweil/Brederis II 7 768 0,55 88 60 74 VBL Fabio Feldkircher Lochau 10 1410 0,43 48 100 74 5LKO Pascal Grabher Austria Lustenau Jun. 6 557 0,65 113 36 74,5 VLL Thiago De Lima Silva Hittisau 8 931 0,52 72 78 75 VLL Mario Hörburger Dornbirn Juniors 9 1135 0,48 60 91 75,5 VEL Marco Wieser Röthis 10 1478 0,41 48 103 75,5 VBL Barbosa de Lima Bezau 10 1511 0,40 48 105 76,5 5LKO Markus Maier Beschling 6 562 0,64 113 41 77 5LKU Bernhard Elbs Langen II 6 613 0,59 113 50 81,5 1LK Johannes Sinz Langen 9 1339 0,40 60 105 82,5 VLL Emanuel Stadler Schlins 6 631 0,57 113 53 83 2LK Pascal Heinzle Satteins 7 808 0,52 88 78 83 5LKU Lukas Bals Hittisau II 7 808 0,52 88 78 83 2LK Oguzhan Yildiz Fussach II 8 1066 0,45 72 96 84 5LKU Doguscan Yücekaya Hörbranz II 7 819 0,51 88 83 85,5 2LK Kobe Johnston Alberschwende II 8 1138 0,42 72 102 87 VEL Idiano Lima Wolfurt 9 1428 0,38 60 114 87 VEL Matthias Flatz Rankweil 8 1198 0,40 72 105 88,5 VLL Simon Gasser Kennelbach 7 912 0,46 88 94 91 5LKO Fabian Simmerle Rankweil/Brederis Jun. 6 673 0,53 113 71 92 4LK Arber Gjinaj Bremenmahd 7 944 0,44 88 97 92,5 VBL Ljupko Vrljic Bizau 7 965 0,44 88 97 92,5 5LKU Anton Tschol Hörbranz II 7 965 0,44 88 97 92,5 1LK Samed Sönmez Götzis 6 694 0,52 113 78 95,5 5LKU Jodok Jäger Egg/Andelsbuch 1c 7 1050 0,40 88 105 96,5 4LK Simon Sieber Mieningen II 7 1080 0,39 88 111 99,5 VEL Julian Schelling DSV 8 1458 0,33 72 127 99,5 3LK Emin Topal Rankweil/Brederis II 6 717 0,50 113 87 100 1LK Leon Endres Viktoria Bregenz 7 1116 0,38 88 114 101 VBL Ramon Tschann Göfis 8 1521 0,32 72 133 102,5 3LK Seydouba Sakho Mäder 7 1165 0,36 88 120 104 VBL Macedo Reis Hörbranz 7 1178 0,36 88 120 104 VEL Philipp Stoss A. Dornbirn 7 1237 0,34 88 123 105,5 VBL Simon Walch Andelsbuch 7 1238 0,34 88 123 105,5 VBL Pineiro Dos Santos Bezau 8 1620 0,30 72 140 106 5LKU Görkem Genc Hohenweiler II 6 847 0,43 113 100 106,5 VLL Pascal Rederer Sulz 7 1279 0,33 88 127 107,5 VBL David Schnellrieder Höchst 6 874 0,41 113 103 108 1LK Felix Lampert Thüringen 6 890 0,40 113 105 109 2LK Thomas Rüscher Tisis 6 902 0,40 113 105 109 VBL Erhan Erten Hörbranz 7 1316 0,32 88 133 110,5 VBL Pius Simma Bizau 7 1323 0,32 88 133 110,5 VLL Mehmet-Ali Akbulut Kennelbach 6 914 0,39 113 111 112 5LKU Joachim Metzler Egg/Andelsbuch 1c 6 915 0,39 113 111 112 VBL Necip Bekleyen Nenzing 7 1335 0,31 88 137 112,5 VLL Timo Engljähringer Altenstadt 7 1350 0,31 88 137 112,5 5LKO Dominic Mitterer Tisis II 6 947 0,38 113 114 113,5 3LK Ramin Mohammadi BW Feldkirch Jun. 6 959 0,38 113 114 113,5 VBL Zeferino de Oliveira Hörbranz 7 1382 0,30 88 140 114 2LK Aleksandar Konjevic Rätia Bludenz 6 963 0,37 113 118 115,5 VBL Viana de Matos Göfis 6 965 0,37 113 118 115,5 5LKU Patrik Meusburger Egg/Andelsbuch 1c 6 1006 0,36 113 120 116,5 5LKO Dominik Amann FC Lustenau 1c 6 1050 0,34 113 123 118 5LKU Paul Berchtold Au II 6 1064 0,34 113 123 118 2LK Simon Morscher Satteins 6 1080 0,33 113 127 120 VEL Lukas Bertignoli A. Dornbirn 6 1091 0,33 113 127 120 VEL E.J. Espinoza Rotenberg 6 1100 0,33 113 127 120 VEL Mathias Bechter Rankweil 6 1101 0,33 113 127 120 VLL Mario Lescher Sulz 6 1113 0,32 113 133 123 VEL Dennis Frank Blaser SW Bregenz 6 1159 0,31 113 137 125 VEL Aleksandar Umjenovic Wolfurt 6 1194 0,30 113 140 126,5 1LK Fabian Ponticelli Hohenweiler 6 1247 0,29 113 143 128 VBL Muhammed Piken Altach Juniors 6 1252 0,29 113 143 128 1LK Renald Zündel Schwarzenberg 6 1252 0,29 113 143 128 1LK Josip Markotic Bürs 6 1260 0,29 113 143 128 VBL Niklas Schranz Alberschwende 6 1282 0,28 113 147 130 VLL Simon Gebhart Brederis 6 1287 0,28 113 147 130 VBL Marcelo Theisen Andelsbuch 6 1297 0,28 113 147 130 2LK Florian Netzer Hochmontafon 6 1350 0,27 113 150 131,5 VBL Semih Yasar Nenzing 6 1425 0,25 113 151 132

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Vorarlberg sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).