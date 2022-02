Testspielsiege von Lauterach, Hard und SW Bregenz

Details Dienstag, 08. Februar 2022 00:53

Am ersten Februarwochenende 2022 hat die Testspielsaison Winter 2022 in Vorarlberg Schwung aufgenommen. Einen Kantersieg von 6:0 konnte SW Bregenz gegen Fussach feiern. Der FC Hard setzt sich mit 3:2 gegen Kennelbach durch, der sportliche Leiter Christian Tschofen fasst auch die Kaderänderungen in Hard für unsere LeserInnen zusammen. Lauterach startet auch mit einem klaren Testspielerfolg – 5:0 gegen Nenzing.

SW Bregenz – SC Fussach 6:0 (4:0)

Cheftrainer Roman Ellensohn SW Bregenz: „Am 5.2.2022 konnte sich unsere Mannschaft erstmals in dieser Vorbereitung auch in einem Testspiel messen. In der Partie gegen den SC Fussach behielt die Kampfmannschaft gegen hart arbeitende Gäste quasi über neunzig Minuten die Kontrolle, ließ hinten kaum etwas zu und konnte insgesamt sechsmal treffen.

Ein überzeugender Start mit einer ansprechenden Leistung. Schon in den ersten vier Trainingswochen konnte man sowohl die gute Qualität unserer Jungs, vor allem aber die positive Atmosphäre innerhalb der Mannschaft spüren. Auf diesem Weg soll es uns weiter führen. Einige Kaderspieler waren noch nicht im Aufgebot, sie werden, gemeinsam mit dem übrigen Team, am nächsten Samstag einer größeren Prüfung gegenüberstehen, wenn der SC Brühl in Bregenz antreten wird. Spielbeginn ist um 16:00 am Kunstrasen Neu Amerika.

Testspiel SWB – SC Fussach

Torfolge: 11′ 1:0 Barbosa (E), 23′ 2:0 Desnica, 20′ 3:0 Keke, 42′ 4:0 Y. Gomez, 66′ 5:0 Keke, 78′ 6:0 Gündugdu

FC Hard – FC Kennelbach 3:2 (3:1)

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Guter Test, mit noch zahlreichen Chancen und zweimal Stange, einmal Latte für den FC Hard, den Hard mit 3:2 (3:1) gewann!

Torschützen FC Hard: Samuel Dörler, Sven Patrick Denuijl, Michel Jonovic

Kaderänderungen FC Hard

Christian Tschofen: „Der FC Hard darf im Frühjahr gleich mehrere neue Gesichter begrüßen, es kehren unter anderem Frederic Winner und Patrick Peer aus dem Ruhestand zurück. Ab sofort steht beim Vorarlbergligisten mit Mate Viduka auch ein Keeper aus Kroatien unter Vertrag. Neu mit dabei sind zudem Emir Düz (SW Bregenz) und Sinan Ayaz (Vaduz U18 und eigener Nachwuchs). Vom eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft stoßen Renato Berati, Tobias Langer und Darko Stajnko. Damit bleiben die Harder der Linie mit vielen Eigenbauspieler treu.“

FC Lauterach - FC Nenzing 5:0 (2:0)

Tore: Chiste (3), Prantl, Karakas

Peter Jakubec, Trainer intemann FC Lauterach: „Das Spiel von uns entsprach in etwa einem Spiel, welches zu diesem Zeitpunkt erwartet werden konnte. Es war etwas schwerfällig und ungenau. Nenzing hätte sich das eine oder andere Tor verdient gehabt. Sonderlob für den Dreifachtorschützen Chiste und TH Kusche!“