Update Vorbereitung Hohenems und Wolfurt

Details Montag, 14. Februar 2022 12:34

Es schaut sehr gut aus, dass erstmals im Westen im Frühjahr 2022 das Regionalliga West Play-Off gespielt werden kann. Der Rahmenspielplan wurde bereits ausgelost – in der ersten Runde kommt es zum Salzburger Derby zwischen St. Johann und Austria Salzburg. In Vorarlberg und Tirol stehen ja noch vier Runden im Grunddurchgang aus, in denen die beiden Play-Off Teilnehmer fixiert werden. Aktuelle Informationen über den Stand der Vorbereitung des World of Jobs VfB Hohenems und des Meusburger FC Wolfurt aus der Eliteliga kommen vom Obmann von Hohenems und vom Trainer von Wolfurt.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Harald Achenrainer, Obmann World of Jobs VfB Hohenems: „Zugänge bei uns sind Petar Dodig, 26 Jahre alt, Innenverteidigung, letzter Verein NK Krsko und Nikola Radisavljevic, 22 Jahre alt, Stürmer, letzter Verein FK Mladost Omoljica. Verlassen hat uns Dragan Klincov – er ist zum SK Bischofshofen gewechselt.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Harald Achenrainer: „Bisher verläuft die Vorbereitung nach Plan. Die Trainingsbedingungen auf dem heimischen Kunstrasenplatz sind optimal. Leider haben sich zwei unserer drei Torhüter teils schwer verletzt.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

bisher gespielte Testspiele:

29.01. gegen FC Balzers 5:2 (FL)

05.02. gegen FC Wacker Innsbruck Amat. 3:2

08.02. gegen FC Lustenau 7:0

11.02. gegen FC Egg 5:1

noch geplante Testspiele:

15.02. gegen FC Lindau (DE)

18.02. gegen FC Nenzing

25.02. gegen FC Alberschwende

01.03. gegen SC Göfis

04.03. gegen FC Lauterach

08.03. gegen SC Austria Lustenau Amat.

19.03. gegen FC Bizau

Neuigkeiten vom Verein?

Harald Achenrainer: „Tamas Tiefenbach hat während der Winterpause die sportliche Leitung übernommen. Dabei wird er von Franz Schiffrer (1. Mannschaft), Gebhard Lusser (2. Mannschaft), Simon Reis (Nachwuchs und 3. Mannschaft) unterstützt. 2023 feiert der VfB Hohenems sein 100-Jahre-Jubiläum. Hierfür sind die Planungen bereits im Gange.“

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Harald Achenrainer: „Leider haben sich zwei unserer drei Torhüter Hakan Karadeniz und Noah Miemelauer verletzt.“

Persönliche Anliegen bzw. Kommentare zum Thema Fußball?

Harald Achenrainer: „Wir freuen uns schon auf die anstehenden Gespräche mit den Vereinen aus Salzburg und Tirol. Dabei hoffen wir ein für alle zufriedenstellendes Liga Modell für den Westen zu finden.“

Keine Kaderänderungen in Wolfurt

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Wir hatten keine Neuzugänge im Winter, mit der Vorbereitung haben wir gerade erst gestartet und es wurden bisher zwei Testspiele absolviert. Gegen Kennelbach konnten wir 7:0 gewinnen und gegen Hörbranz mit 6:2. Verletzte Spieler gibt es leider schon ein paar: Gökhan Acer, Timo Rist, Djordevic Alex – leider. Wir versuchen so viele eigene Spiele wie möglich einzubauen, aktuell haben wir wieder vier Spieler aus dem 1b hochgezogen, die sporadisch in der Vorbereitung mitmachen!“