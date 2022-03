Coach von Hohenems und Lauterach mit einem Ausblick auf die letzten Runden des Grunddurchganges

Details Dienstag, 15. März 2022 01:57

Der FC Wolfurt hat die Nachtragspartie der Eliteliga am 13.3.22 zuhause gegen die Austria Lustenau Amateure überraschend mit 0:1 verloren. Damit hat sich der World of Jobs VfB Hohenems bereits fix für das Play-Off der Regionalliga West qualifiziert. Die Chancen für Admira Dornbirn stehen ausgezeichnet. Drei Spiele sind noch offen und der Vorsprung auf Wolfurt beträgt fünf Punkte. Im ligaportal.at Vorarlberg Interview werfen der Trainer des intemann FC Lauterach und der Trainer von Hohenems einen Blick auf die Vorbereitung und die letzten Partien des Grunddurchganges, der am ersten Aprilwochenende abgeschlossen wird.

Lauterach will den Klassenerhalt so schnell als möglich absichern!

Peter Jakubec, Trainer intemann FC Lauterach: „Mit dem Verlauf der Vorbereitung bin ich zufrieden. Die Jungs haben super mitgezogen, die Trainingsbeteiligung war bisher beneidenswert hoch, mit Marko Djedovic hatten wir nur einen einzigen Verletzten über Wochen zu beklagen, der nun aber wieder im Training ist. Leider mussten vereinzelte Spieler aufgrund Quarantäne pausieren, aber das waren nur sehr wenige. Ich denke, wir sind, was die körperliche Komponente betrifft, auf einem höheren Niveau. Durch die Transfers von Alibabic und Mathis haben wir in der Offensive zudem mehr Optionen.

Wir hatten zuletzt einen 4:0 Testsieg gegen Andelsbuch gesehen, aber das Spiel war nicht nach meinem Geschmack. Ich muss den Jungs aber zugute halten, dass langsam jeder vom Kunstrasen die Nase voll hat. Wir hatten vergangenes Wochenende auf Naturrasen dann wirklich einen sehr aussagekräftigen Testspielgegner mit dem Vfb Hohenems. Das Ergebnis im Auswärtsspiel stand schlussendlich mit 1:3 gegen uns, aber das Spiel war von beiden Seiten bereits als hochwertig anzusehen. Unsere Spielweise hat mir sehr gut gefallen, da wir in Hohenems wie ein Heimteam aufgetreten sind und neben einem Stangen- und einem Lattentreffer noch einige wirklich gute Möglichkeiten hatten. Obwohl es unser erstes Spiel auf Naturrasen war, konnten wir über die volle Distanz ein sehr gutes Tempo gehen. Hohenems war extrem effizient, eine besondere Stärke dieser Mannschaft.

Für uns zählt im Frühjahr nur der Klassenerhalt. Je früher wir diesen fixieren, desto besser. Der Favorit für den Titel ist sicher der Vfb Hohenems. Im Play-Off bin ich mir dann nicht mehr sicher, da ich die Spielstärke der Tiroler und Salzburger Teams nicht kenne.

Die Wiedereinführung der RLW ist aus sportlicher Sicht zu begrüßen, aber ich bezweifle sehr, dass sich die Vorarlberger Teams um einen Aufstieg reißen werden.“

Coach von Hohenems: „Finde die Wiedereinführung der „alten“ Regionalliga West sportlich sinnvoll!“

Goran Sohm-Milovanovic, Trainer World of Jobs VfB Hohenems: „Die Vorbereitung ist bisher relativ gut gelaufen. Die Spiele und Ergebnisse waren bis jetzt ganz gut. Wir hoffen, dass wir den Sprung vom Kunstrasen auf Naturrasen gut schaffen und die Leistungen bestätigen können.

Leider haben wir jetzt drei Coronafälle kurz vor dem Start. Hoffe es werden nicht mehr! Wir hatten einige Testspiele, konnten einiges austesten.

Bei uns sind leider schon länger der zweite und dritte Tormann verletzt. Mit Luca Vater ist jetzt leider noch ein Spieler mit Bänderriss ausgefallen. Dafür sind unsere beiden Innenverteidiger wieder voll im Training, die die meiste Zeit in der Vorbereitung gefehlt haben.

Die Ziele Frühjahr sind mal in erster Linie die Qualifikation für das Play off der Regionalliga West. Dort würden wir dann gerne vorne mitspielen, ist aber schwer einzuschätzen, wie stark die Liga sein wird.

Dass 2023/24 wieder die ursprüngliche Regionalliga West gespielt wird, finde ich sportlich sinnvoll. Schade, dass man das jetzige Format bis jetzt noch nicht fertig spielen konnte, aber im Frühjahr 2022 und 2023 sollte es dann doch klappen. Dann wird man auch bewerten können, was es sportlich und auch vom Zuschauerinteresse bringen kann, bevor man wieder auf die vorherige Ligastruktur zurück geht“