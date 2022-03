SW Bregenz mit kompletten Umbruch im Team im Winter 2021/22

Details Donnerstag, 17. März 2022 22:54

Am 19. März 2022 startet die Eliteliga in das Finish des Grunddurchganges – drei Runden sind noch zu spielen. Die neu formierte Mannschaft von SW Bregenz tritt am 20.3.22 um 14 Uhr in Röthis an. Obmann Thomas Fricke fasst für unsere LeserInnen die Vorbereitung zusammen und macht auch einen Ausblick auf das Frühjahr 2022.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Thomas Fricke, Obmann SW Bregenz: „Die Vorbereitung ist eigentlich sehr gut verlaufen – wir sind seit 7.1.2022 schon dran. Zum Glück haben sich die Verletzungen in Grenzen gehalten.“

Welche Testspiele wurden absolviert, welche sind im Finish der Vorbereitung noch geplant?

Thomas Fricke: „Wir haben ganz bewusst auch sehr starke Gegner in der Vorbereitung gewählt (Brühl St. Gallen, FC St. Gallen U21, Eschen). In diesen Spielen wurde unsere neue Mannschaft sehr stark gefordert.“

Gibt es verletzte Spieler?

Thomas Fricke: „Aktuell bis auf ein paar muskuläre Themen keine – denke die Trainingssteuerung von Roman Ellensohn ist da schon sehr professionell.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Thomas Fricke: „Unser Ziel ist es wieder einen schönen und erfolgreichen Fußball in Bregenz zu sehen. Die neue Mannschaft hat sich schon top entwickelt. Ziel ist es auch wieder mehr Zuschauer ins Stadion zu bekommen – hier gibt es dann einiges Neues zu sehen.“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Thomas Fricke: „Da wir dieses Jahr nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben, ist das für uns nicht so wichtig. Außerdem will ja sowieso niemand aufsteigen – daher eher uninteressant.“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Thomas Fricke: „Red Bull und der LASK.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Thomas Fricke: „Ich denke es ist das einzig vernünftige – Salzburg will ja die jetzige Form nicht mehr mittragen.“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Thomas Fricke: „Wie schon gesagt – wir haben im Winter einen kompletten Umbruch im Team gehabt – der Großteil der neuen Spieler hat Vertrag bis 2023. Ich denke im Frühjahr wird es noch die eine oder andere Neuigkeit bzw. Überraschung in Bregenz geben – warten wir mal ab!“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Thomas Fricke: „Aktuell ist ja das Thema Fußball etwas in den Hintergrund gelangt – wir hoffen alle, dass der Krieg in der Ukraine bald beendet wird.“