Hohenems gewinnt einziges Testspiel vor dem ÖFB-Cup Duell gegen BW Linz

Details Montag, 11. Juli 2022 01:43

Eine schwierige, aber nicht unlösbare Aufgabe, hat der World of Jobs VfB Hohenems in der ersten Runde des Uniqa ÖFB Cup 2022/23 zu meistern. Mit BW Linz kommt eine der stärksten Mannschaften der 2. Liga am 16. Juli 2022 nach Hohenems – Ankick ist um 19 Uhr im Herrenriedstadion. Außerdem kann der VfB zwei weitere Neuverpflichtungen bekannt geben. Die Meisterschaft der Eliteliga startet für Hohenems am vorletzten Juliwochenende auswärts am Sportplatz in Langenegg.

Hohenems gibt weitere Neuverpflichtungen bekannt

Der sportlichen Leitung des VfB ist es gelungen mit Liam Tripp und Valentin Matkovic zwei große, junge Talente für die Offensive zu verpfichten.Liam Trimm ist achtzehn Jahre alt und kommt von den Amateuren der Lustenauer Austria. In der vergangenen Saison war er bereits Stammspieler und erzielte zwei Treffer in der Eliteliga. Leider verletzte er sich beim letzten Spiel für die Austria an der Hand und muss die ersten Wochen beim VfB verletzungsbedingt passen.Valentin Matkovic ist neunzehn Jahre alt und kommt aus der AKA U18 (Stammverein FC Viktoria Bregenz) zum VfB. In der U18-Liga erzielte er in achtzehn Spielen nicht weniger als driezehn Tore und hatte damit wesentlichen Anteil am tollen dritten Endrang der VFV-Talente.Herzlich Willkommen in der VfB Familie.

Erster und letzter Test vor der ersten Runde im ÖFB Cup

Sieg im Test gegen den USV Eschen-Mauren! Der VfB Hohenems gewinnt das einzige Testspiel vor dem ÖFB-Cup gegen einen starken Gegner aus dem Fürstentum etwas glücklich mit 1:0. Goldtorschütze in seinem ersten Spiel für die Steinböcke was Valentin Makovic nach schöner Vorarbeit von Aaron Kircher.