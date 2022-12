Eliteliga: Goleador Parade Herbst 2022

Details Freitag, 09. Dezember 2022 00:35

Ganz klar erfolgreichster Torschütze im Herbst 2022 in der Eliteliga ist Maurice Wunderlich von Lauterach. Zweiundzwanzig Treffer in 1530 Minuten ist in allen Disziplinen Platz eins. In der Gesamtwertung auf Platz zwei Matthias Flatz von Rankweil, der es auf fünfzehn Treffer gebracht hat. Platz drei in der Torwertung, Platz vier in der Effektivität bringt gesamt Platz zwei ein. Die Nummer zwei puncto Effektivität hat allerdings Amir Abdijanovic von den Altach Juniors inne. Sieben Treffer in 558 Minuten – gesamt ist das Platz acht. In der Gesamtwertung auf Platz drei Damian Maksimovic von den Altach Juniors und Philip Fröwis von Göfis.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Maurice Wunderli Lauterach 22 1530 0,86 1 1 1 2 Matthias Flatz Rankweil 15 1216 0,74 3 4 3,5 3 Damian Maksimovic Altach Juniors 14 1444 0,58 4 7 5,5 3 Philip Fröwis Göfis 16 1710 0,56 2 9 5,5 5 Guy Dahan Altach Juniors 9 780 0,69 10 5 7,5 6 Veljko Vukasinovic SW Bregenz 9 830 0,65 10 6 8 6 Lukas Katnik SW Bregenz 11 1253 0,53 5 11 8 8 Amir Abdijanovic Altach Juniors 7 558 0,75 15 2 8,5 9 Jeremy Thurnher Admira Dornbirn 10 1097 0,55 8 10 9 9 Valentin Matkovic Hohenems 11 1395 0,47 5 13 9 11 Abdül Kerim Kalkan Egg 6 482 0,75 17 2 9,5 11 Tamas Herbaly Hohenems 11 1606 0,41 5 14 9,5 13 Aleksandar Umjenovic Wolfurt 10 1174 0,51 8 12 10 14 Leite Santana Göfis 6 624 0,58 17 7 12 15 Christopher Nagel DSV 9 1604 0,34 10 16 13 16 Timo Wölbitsch Rankweil 8 1366 0,35 13 15 14 17 Marco Wieser Röthis 6 1079 0,33 17 17 17 17 Rafhael Domingues Egg 7 1340 0,31 15 19 17 17 Kevin Bentele Rotenberg 8 1642 0,29 13 21 17 20 Klan Fetic Wolfurt 6 1124 0,32 17 18 17,5 21 Alexander Huber Admira Dornbirn 6 1152 0,31 17 19 18 22 Pierre Nagler Hohenems 6 1486 0,24 17 22 19,5 23 Julian Mair Röthis 6 1640 0,22 17 23 20

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.