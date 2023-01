SW Bregenz unterliegt im Test dem FC Dornbirn

Details Dienstag, 31. Januar 2023 00:38

Interessantes Testduell am letzten Jännerwochenende zwischen der Nummer eins der Eliteliga SW Bregenz und dem FC Dornbirn, der Nummer zehn der Admiral 2. Liga. Der FC Dornbirn war ja die letzte Elf, die den Sprung in die 2. Liga gewagt hat und sich dort absolut etabliert hat. Der Puffer auf Platz vierzehn beträgt in dieser Saison allerdings nur vier Punkte, abzuwarten bleibt natürlich, wie viele aufstiegswillige und berechtigte Teams es am Ende der Saison 22/23 geben wird. Im Test konnte SW Bregenz durchaus überzeugen, Dornbirn gewann am Ende 3:0.

Spielanalyse aus der Sicht von SW Bregenz

Am 28. Jönner 2023 Nachmittag kam mit dem FC Dornbirn ein Vorarlberger Zweitligist an den Bodensee, der in der bisherigen Vorbereitung bereits zwei Testspiele absolviert hatte.Von diesem "Vorsprung" sah man in den ersten zwanzig Minuten nicht viel, als sich ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten entwickelte. Es waren dann Eigenfehler im Aufbauspiel und das schnelle Dornbirner Umschaltspiel nach Ballgewinn, das zur Dornbirner Führung nach 22 Minuten und für einige brenzlige Situationen sorgte.Schwarz Weiß kommt vor der Pause noch zur großen Ausgleichschance, kann diese aber nicht verwerten.Mit komplett neuer Elf in Halbzeit zwei kommt man gerade gegen Spielende zu tollen Gelegenheiten und zeigt gute Ansätze, doch es sind die Dornbirner, die noch zwei Treffer erzielen können.Ein Test mit einigen erfreulichen Positiven, die das Potenzial der Mannschaft zeigen, und einigen negativen Aspekten, an denen das Team in den nächsten Wochen arbeiten wird.Der nächste Test findet am kommenden Samstag, dem 4. Februar 2023 ab 14:00 Uhr am Kunstrasen Neu Amerika statt, Gegner ist dann der SV Lochau. (Quelle: SW Bregenz facebook)

Testspieltermine der SW Bregenz Juniors

Freitag, 10.2.23 um 18:15 Uhr gegen die FC Dornbirn juniors in Dornbirn

Samstag, 18.2.23 um 16 Uhr gegen den FC Sulz II am KR Neu Amerika

Samstag, 25.2.23 um 14 Uhr gegen den FC Sulzberg am KR Neu Amerika

Samstag, 4.3.23 um 18:15 Uhr gegen den FC Kennelbach am KR Neu Amerika

Samstag, 11.3.23 um 16:30 Uhr gegen den SV Gaissau am KR Neu Amerika

Samstag, 18.3.23 um 14 Uhr gegen den SC Hohenweiler am KR Neu Amerika

Sonntag, 26.3.23 um 17:30 Uhr gegen den SC Hatlerdorf am KR Neu Amerika