Markante Verstärkungen für SW Bregenz – Testspielniederlage für Hohenems

Details Freitag, 03. Februar 2023 01:31

Eine doch sehr überraschende 1:6 Niederlage musste World of Jobs VfB Hohenems gegen die U21 von St. Gallen hinnehmen. SW Bregenz meldet die Verpflichtung zweier neuer Kicker, die den Tabellenführer der Eliteliga sicher verstärken werden. SW Bregenz wird Vorarlberg im Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2023 vertreten, Hohenems hat allerbeste Chancen, die zweite Mannschaft aus Vorarlberg zu sein, die das Play-Off bestreitet.

SW Bregenz begrüßt zwei neue Spieler

Wir freuen uns, die Verpflichtung des 22-jährigen Innenverteidigers Maksym Potopalskyi bekannt geben zu können. Er startete mit dem kicken in einer Jugendsportschule im Süden Kiews namens DYuSSh-15. Mit siebzehn Jahren wechselte er in den Nachwuchs des Profiklubs FK Obolon und nach Saisonen in der U19 und der zweiten Mannschaft kommt er im Sommer 2021 den Kader der Kampfmannschaft, die in der zweithöchsten Ukrainischen Liga um den Wiederaufstieg kämpfte. Der junge Maksym kommt nur zu einem Einsatz und wird kurz darauf zu Drittligist SK Chayka im Westen von Kiew ausgeliehen.Aufgrund der Krisensituation in seiner Heimat kam er - direkt vom Trainingslager - bei Verwandten in Vorarlberg unter und fand im April des letzten Jahres zuerst beim SV Frastanz eine neues fußballerisches Zuhause. In der Landesliga wird er für die Oberländer gleich zum wichtigen Stammspieler, kommt auf 23 Spiele und erzielt 2 Tore im Cup.Nun will Maksym in der Landeshauptstadt zur Stammkraft werden und gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen das Ziel 2. Liga erreichen. Im Namen der gesamten SW-Familie heißen wir ihn herzlich willkommen und wünschen dabei viel Erfolg!

Aufstiegserfahrungen in Vorarlberg und der Welt - Offensivspieler Gabryel neu bei Schwarz-Weiß! Wir sind außerdem sehr froh, die Verpflichtung des 23-jährigen offensiven Mittelfeldspielers Gabryel Monteiro de Andrade, kurz Gabryel, bekannt geben zu können.Er wechselte mit siebzehn Jahren in den Nachwuchs des Esporte Clube Taubaté, der im brasilianischen Bundesstaat São Paulo beheimatet ist. Nach einem Jahr in deren U17 und U20 Team wechselte er mit achtzehn Jahren zur U20 des Atlético Clube Goianiense in die Hauptstadt des weiter im Landesinneren befindlichen Bundestaates Goiás. Nach nur ein paar Monaten spielt er sich dort ins Rampenlicht und geht den Schritt nach Europa.Beim SCAL kommt er gleich nach seiner Ankunft zu sieben Einsätzen in der Vorarlbergliga, bevor er - noch kurz vor Ende der Transferperiode - für ein halbes Jahr verliehen wird. Auch bei der USV Eschen/Mauren macht er in der 4. Liga einige Spiele und zeigt mit guten Leistungen auf.

Der österreichische Zweitligist holte ihn anschließend schon im Winter zurück und er wurde Teil des Profikaders. Nachdem die Spielerlaubnis einlangte, kam er zu sechs Einsätzen in der zweiten Liga und weiteren zwölf in der Vorarlbergliga. Er ist dabei einer der wichtigsten Leistungsträger beim Aufstieg der Amateure in die Eliteliga.Am Ende der Saison 2018/19 ging Gabryel den Weg zurück nach Brasilien. Er wechselte zum Clube Atlético Tubarão, wird aber kurz vor Pandemiebeginn vereinslos. Über Clube Atlético Metropolitano kam er im Jänner 2021 zum Al-Khaburah SC in die erste Profiliga des Oman. Dort verbrachte er 1 1/2 Jahre, bis er im vergangenen Sommer den Schritt in die Malaysia Premier League zum Kuching City FC ging. Er erreichte mit dem Club das Viertelfinale des Pokals und erzielte auch in der Liga ein Tor auf deren Weg zum Wiederaufstieg ins Oberhaus!

Nun kehrt der talentierte junge offensive Spieler ins Ländle zurück und will, als Teil eines hungrigen Teams, erneut seinen Teil dazu beitragen, dass - diesmal in der Landeshauptstadt - am Saisonende ein Aufstieg steht. Wir heißen Gabryel im Namen der SW-Familie herzlich willkommen und wünschen ihm dabei alles Gute! (Quelle: SW Bregenz instagram)

Hohenems unterliegt im Test den jungen Kickern von St. Gallen

Im bereits vierten Testspiel verlieren die Steinböcke gegen ein starkes Team vom FC St. Gallen U21 klar mit 1:6. Torschütze für den VfB war Tamas Herbaly in der zweiten Hälfte. Gegen die kurz vor Meisterschaftsbeginn stehenden Espen kommen die Emser immer zu spät, versuchen aber trotzdem bis zum Schluss selbst zum Torerfolg zu kommen.Das nächste Testspiel geht bereits am kommenden Samstag, dem 4. Februar 2023 um 14 Uhr, auf dem heimischen Kunstrasen gegen den TSV Berg über die Bühne. (Quelle: Vfb Hohenems facebook)