Hohenems und SW Bregenz sind die Vertreter Vorarlbergs im Play-off der Regionalliga West!

World of Jobs Vfb Hohenems hat in der vorletzten Runde des Grunddurchganges der Eliteliga keine Zweifel aufkommen lassen – 5:0 gegen RW Rankweil. Der Meusburger FC Wolfurt verliert das Heimderby gegen den intemann FC Lauterach mit 0:2. Damit ist es fix – neben SW Bregenz wird Hohenems die Vorarlberger Farben ab April 2023 im Play-off der Regionalliga West vertreten. SW Bregenz weiterhin dominant – 4:0 beim SC Admira Dornbirn. Aber Trainer Andreas Heraf erhebt warnend den Finger: Wenn man in die 2. Liga will – und das ist ja das Ziel von SW Bregenz – wird man sich markant steigern müssen!

Coach von SW Bregenz: „Noch Luft nach oben, wenn wir in die 2. Liga wollen!“

Andreas Heraf, Trainer SW Bregenz: „Wir sind gegen Admira Dornbirn schnell mit 2:0 durch einen Doppelpack von Carlos Berlinger in Führung gegangen und hatten das Spiel - ohne zu glänzen - unter Kontrolle. Das 1:0 nach einer Hereingabe von links durch Keke und das 2:0 nach einer abgewehrten Flanke per Weitschuss genau ins Kreuzeck. Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Spiel mit wieder zwei sehr schön heraus gespielten Treffern meiner Mannschaft durch Kristijan Makovec und Ricardo Souza Oliveira.

Mit dem Resultat von 4:0 bin ich natürlich zufrieden. Puncto Leistung hingegen haben wir noch sehr viel Luft nach oben - wenn wir unser Ziel, den Aufstieg in die 2. Liga, verwirklichen wollen. Wir hatten noch die eine oder andere Torchance, um das Spiel höher zu gewinnen. Wir haben dem Gegner kaum eine echte Torchance zugelassen und trotzdem war ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft nicht zur Gänze zufrieden. Vielleicht war das aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir unter der Woche sechzehn Spieler aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung hatten und auch nur zweimal trainiert haben."

Lauterach gewinnt Derby in Wolfurt

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Lauterach konnte in der 20. Minute durch Pascal Forster in Führung gehen, 2:0 durch Kristijan Dulabic in der 32. Minute. Einfach auf den Punkt gebracht: Es war einfach von allem zu wenig, um ein Derby zu gewinnen!“

Michael Kopf, Trainer intemann FC Lauterach: „In der ersten Hälfte war meine Mannschaft sehr gut im Spiel. Wir konnten viele Akzente setzen, auch in spielerischer Hinsicht. Nach dem 2:0 gab es auch eine Szene, die aus meiner Sicht zu einem Strafstoß für uns hätte führen müssen. Ein 3:0 hätte uns natürlich noch mehr Sicherheit gegeben. Wolfurt hatte in Hälfte eins zwei gute Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte hat Wolfurt alles probiert, wieder heranzukommen, es wurde fast ausschließlich mit hohen Bällen agiert. Das hat unsere Defensive durchaus gefordert, aber wir hatten auch Kontermöglichkeiten, am Ende blieb es aber beim aus meiner Sicht verdienten 2:0 Erfolg.“

