Eliteliga Grunddurchgang beendet – so geht es jetzt weiter!

Extrem wichtige Weichenstellungen für die Saison 2023/24 stehen in den kommenden Wochen im Vorarlberger Unterhaus an. SW Bregenz kämpft im Play-off der Regionalliga West um den Aufstieg in die 2. Liga – der Zulassungsantrag ist eingereicht und SW Bregenz ist die einzige Mannschaft, die aus dem Westen in die 2. Liga aufsteigen möchte. Aber auch die restlichen zehn Mannschaften der Eliteliga haben neun extrem wichtige Spiele vor sich. Es geht um drei oder vier Plätze für die Regionalliga West 2023/24, die wieder im „alten“ bundesländerübergreifenden Meisterschaftssystem gespielt wird.

Lauterach beendet Grunddurchgang mit Remis gegen Rotenberg

Michael Kopf, Trainer intemann FC Lauterach: „Wir hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen – waren die bessere Mannschaft. Aber eine tolle Aktion der Gäste zum 1:0 durch Patrick Maldoner in der 47. Minute – ein grandioser Freistoß. Rotenberg hat dann sehr gut verteidigt. In der 80. Minute konnten wir aber durch Kristijan Dulabic ausgleichen. Können aber froh sein, nicht mit 1:2 am Ende verloren zu haben. Es ist eigentlich nicht der Fußball, den ich mir vorstelle von beiden Mannschaften – der Ball ist zu wenig am Boden. Aber trotzdem eine starke Vorstellung meiner Mannschaft im Herbst – fast alle Eigenbauspieler und es hätte eigentlich niemand erwartet, dass wir so viele Punkte holen!“

So geht es für SW Bregenz und Hohenems weiter!

Schon lange stand fest, dass SW Bregenz und World of Jobs VfB Hohenems die Vorarlberger Teilnehmer am Regionalliga West Play-off im Frühjahr 2023 sind. SW Bregenz hat auch einen Zulassungsantrag für die 2. Liga eingereicht. Die erste Runde des Play-off der Regionalliga West wird am Karsamstag, dem 8. April 2023, gespielt. Überraschend nicht dabei ist Austria Salzburg, die knapp an Bischofshofen und Pinzgau Saalfelden gescheitert sind. Überraschend dabei ist SVG Reichenau aus Tirol – da hat man eher mit Schwaz oder Silz/Mötz gerechnet. Der FC Kufstein hat den Grunddurchgang der Regionalliga Tirol ausgesprochen stabil bestritten, das Ergebnis am Ende aber dennoch knapp. Für viele sind Kufstein und SW Bregenz die Titelfavoriten und genau diese beiden Mannschaften treffen bereits in der ersten Runde am 8.4.23 in Kufstein ab 16 Uhr aufeinander. Dazu gibt es das Salzburger Derby zwischen Bischofshofen und Pinzgau Saalfelden sowie das Duell zwischen Hohenems und Reichenau.

So geht es in der Eliteliga weiter

Aber auch die Fortsetzung der Eliteliga mit den verbliebenen zehn Mannschaften verspricht viel Spannung. Es geht um drei oder vier Plätze in der Regionalliga West 2023/24. Jenes Bundesland, das den Meister des Regionalliga Play-off stellt, hat nämlich 2023/24 sechs Plätze in der Regionalliga West, die beiden anderen Bundesländer fünf. Nachdem SW Bregenz und Hohenems als aktuelle Vertreter des RLW Play-off Fixplätze haben, dürfen also drei oder vier Mannschaften der Eliteliga Frühjahr 2023 in der Regionalliga West 2023/24 spielen. Lauterach hat aus dem Grunddurchgang neunzehn Punkte mitgenommen, die Punkte wurden halbiert. Die Altach Juniors siebzehn, Röthis fünfzehn, Rotenberg vierzehn. Für die Top-3 oder Top-4 kommen aber nahezu alle Mannschaften in Frage – immerhin werden ja noch 27 Punkte vergeben. Für Hochspannung ist gesorgt – eine extrem wichtige Weichenstellung für die Saison 2023/24. In der Eliteliga geht es am 15. und 16.4.23 weiter.

