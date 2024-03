Ausblicke des FC Höchst und Admira Dornbirn auf den Start der Rückrunde

Details Freitag, 22. März 2024 00:52

In einer Woche startet die Eliteliga in die Rückrunde und der Fight um den Titel wird extrem spannend. Die Top-5 trennen vier Punkte und voll dabei in diesem Quintett ist der SC Admira Dornbirn auf Platz fünf der Tabelle. Vier Punkte hinter Admira Dornbirn der blum FC Höchst. Ligaportal.at hat den Trainer von Höchst und den sportlichen Leiter der Admira um ein Update gebeten.

Kaderänderungen und Ausblick für den FC Höchst

Maximilian Knuth, Trainer blum FC Höchst: „Wir hatten insgesamt sechs Kaderabgänge und drei Zugänge im Winter 2023/24.

Die sechs Abgänge waren: Stefan Lukic und Elton Aliji (beide FC Montlingen), Emre Güven (FC Lustenau), Kerim Kalkan (SC Hatlerdorf), Bojan Avramovic (FC Egg) und Dominic Macic (FC Balzers)

Die drei Neuzugänge waren: Amir Dervisevic (FavAC), Elias Frei (zuletzt SC Brühl SG), Dennis Kloser (FC Lauterach), Matthias Obersteiner (intern FC Höchst 1b)

Testspiele bestritten haben wir bereits vier:

FC Ruggell – FCH 2:0

FCH – FC Bizau 4:4

FC Vaduz II – FCH 3:1

FC H – FC Schaan 2:1

Noch ausständig sind:

FCH – FC Riefensberg (20.3.24)

FC Sulzberg – FC H (23.3.24)

Unser Ziel für die Rückrunde ist es, uns im gesicherten oberen Drittel der Tabelle zu etablieren, Eigenbauspieler aus dem Nachwuchs gezielt fördern und für die beiden KM langfristig aufbauen.

Der Titelfavorit für mich ist der FC Lauterach!“

Der sportliche Leiter von Admira Dornbirn zum Rückrundenstart

Gerhard Pichler, sportlicher Leiter SC Admira Dornbirn: „Bei uns hat sich nicht viel getan. Mit Noah Fehn und Jörg Samuel haben wir zwei junge und technisch starke Spieler dazugewonnen. Aber mit Andi Röser auch einen wichtigen Spieler verloren, er musste sich leider einer Hüftoperation unterziehen. Die Vorbereitung ist gut gelaufen mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen zu Beginn der Vorbereitung.

Derzeit sind wir von Verletzungen Gott sei Dank verschont, bis auf ein paar kleine Wehwehchen. Die Ziele für das Frühjahr sind ganz klar. Die junge Mannschaft weiterzuentwickeln und die jungen Spieler näher an die Liga zu bringen. Nicht zu vergessen: Wir wollen sportlich jedes Spiel gewinnen.

Zu den Titelfavoriten zähle ich Lauterach und Rotenberg!“

