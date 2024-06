Uniqa ÖFB Cup 2024/25: Das sind die Erstrundengegner für die Vorarlberger Mannschaften!

Details Freitag, 21. Juni 2024 00:46

Nach der Saison ist vor der Saison! Die ersten Eckpunkte für 2024/25 wurden bereits mit der Auslosung der ersten Runde des Uniqa ÖFB Cup gesetzt. Gespielt wird vom Freitag, dem 26. Juli bis Sonntag, dem 28. Juli 2024. Sechs Vertreter aus Vorarlberg werden versuchen die erste Runde zu überleben. Die beste Chance dazu hat sicher Altach auswärts gegen Donaufeld. Auch SW Bregenz hat puncto Aufstieg gute Karten in Schwaz. Austria Lustenau spielt auswärts gegen Wals-Grünau. Für Hohenems könnte es gegen den Regionalliga Mitte Neuling ASKÖ Oedt eng werden. Röthis müsste gegen Ried einen Sahnetag erwischen, um die Gäste zu gefährden. Der FC Dornbirn steht sportlich vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe gegen die Bullen aus Salzburg, aber der Kassier darf sich auf alle Fälle freuen.



SR Donaufeld - SCR Altach

Altach ist in dieser Partie klarer Favorit, aber man muss ja im Cup als Trainer immer den warnenden Finger erheben. Sommerfußball bei tropischen Temperaturen Ende Juli kann zu wenig sein!



FC Dornbirn - Red Bull Salzburg

Der FC Dornbirn hat zwar sportlich eine nahezu unlösbare Aufgabe aufgebrummt bekommen, aber mit den Bullen als Gegner ist natürlich ein echtes Fußballfest garantiert. Ein toller Auftakt in die neue Saison nach der frustigen Saison 23/24.



SV Wals-Grünau - Austria Lustenau

Für Austria Lustenau ein Los, das man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen darf. Wals-Grünau hat in der Regionalliga West in der vergangenen Saison 47 Punkte gesammelt. Für die Austria auch ganz wichtig positiv in die Saison zu starten. Nach dem Abstieg geht es ja in der Meisterschaft 2024/25 in der 2. Liga weiter.

SC Röthis - SV Ried

Extrem schweres Los für die Nummer zehn der Regionalliga West Röthis. Mit Ried kommt ein echter Cupspezialist nach Röthis und da wir des einen perfekten Tag brauchen, wenn man die Gäste fordern will.



SC Schwaz - Schwarz-Weiß Bregenz

Schwaz hat in der Regionalliga West 2023/24 eine eher enttäuschende Saison gespielt. Tabellenplatz acht am Ende. SW Bregenz hat in der 2. Liga sehr gut begonnen, wurde am Ende aber gar noch in den Abstiegsstrudel hineingezogen. Drei Punkte über dem Strich am Ende und so spielt SW auch in der kommenden Saison in der 2. Liga. In Schwaz ist man sicherlich leichter Favorit.



VfB Hohenems - ASKÖ Oedt

Tolle Vorstellung von Hohenems in der Regionalliga West 2023/24. AM Ende Vizemeister und nur vier Punkte hinter Meister Austria Salzburg zurück. Der ASKÖ Oedt wird überlegener Meister in einer der stärksten Landesligen in Österreich. Fünfzehn Punkte Vorsprung in der ÖÖ-Liga auf Dietach und Weißkirchen/Allhaming. Damit ist es ein echtes Regionalligaduell, denn Oedt spielt in der kommenden Saison damit in der Regionalliga Mitte. Es ist wohl ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.