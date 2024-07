Testspielsaison in Vorarlberg nimmt am ersten Juliwochenende Fahrt auf!

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 00:41

Der Vorbereitungsstart für die Saison 2024/25 ist in den allermeisten Vereinen Anfang Juli erfolgt und am ersten Juliwochenende lässt man den Ball auch schon sehr aktiv testmäßig laufen. Wir haben einen Überblick über all jene Mannschaften, die bereits ein paar Tage nach Trainingsbeginn den ersten Test angesetzt haben.

Testspielübersicht vom Donnerstag, dem 4. bis Samstag, dem 6. Juli 2024

Bereits am Donnerstag, dem 4. Juli 2024, steht ein sehr interessantes Testspiel am Programm, Im FBF Waldstadion am Nebenplatz 2 treffen Sparkasse FC BW Feldkirch aus der Eliteliga und SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal aus der Vorarlbergliga aufeinander. Zur selben Zeit wird auch am Sportplatz Alberschwende getestet. Der FC Sohm Alberschwende II hat die SC Admira Dornbirn Juniors aus der 3. Landesklasse zu Gast.

Am Freitag, dem 5. Juli 2024, steigt um 19:30 Uhr im Mösle Stadion Götzis ein internationaler Test zwischen dem Vollbad FC Götzis II und dem FC Sevelen. In Gaissau ist um 18 Uhr der Regionalliga West Aufsteiger Lauterach zu Gast. Ebenfalls um 18 Uhr testet Andelsbuch in Doren. Um 18:30 Uhr empfängt Lochau den FC Schwarzach und in St. Gallenkirch ist Landesligist FC Schruns zu Gast. Nüziders gegen Ludesch und Meiningen gegen Thüringen wird auch um 18:30 Uhr angepfiffen.

Am Freitag um 19 Uhr empfängt der Dornbirner SV die SC Austria Lustenau Amateure und Sulz II das Team der SPG Wolfurt II. Schließlich um 20 Uhr spielt in Gaissau die KM2 gegen die Gäste von Lauterach II.

Umfassendes Testprogramm auch am Samstag, dem 6. Juli 2024. Los geht es bereits ab 10 Uhr in Schwarzach. Die KM2 von Schwarzach empfängt die SPG Wolfurt/Kennelbach II. Um 10:30 Uhr empfängt Zweitligist SW Bregenz den SCR Altach und im Waldstadion Feldkirch treffen der FC Wolfurt und RW Rankweil aufeinander.

Zwei weitere Testpartien am Samstag ab 15 Uhr. Riefensberg empfängt Au und in Hörbranz spielt die KM2 gegen die KM2 von Viktoria Bregenz. Um 16 Uhr in Schwarzenberg der Test der KM1 gegen den Fc Götzis und in Lingenau empfängt der FC Rotenberg das Team des FC Rot-Weiß Weiler aus Deutschland.

Drei Partien am Samstag ab 17 Uhr. In Fussach ist RW Langen zu Gast, in Bizau der FC Egg und in Sulzberg der SC Hohenweiler. Um 18:15 Uhr die nächste Partie in Hörbranz. Der FC Hörbranz testet gegen den FC Kennelbach und um 19 Uhr treffen in Fussach die U16 von Fussach und Hard aufeinander.

