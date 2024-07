BW Feldkirch mit acht Zugängen und Test gegen Hohenems am 9. Juli 2024!

Details Dienstag, 09. Juli 2024 01:25

Am zweiten Augustwochenende 2024 startet der Eliteliga Aufsteiger Sparkasse FC BW Feldkirch mit einem Heimspiel gegen den FC Wolfurt in die Saison 2024/25. Als Härtetest erwartet BW Feldkirch am 9. Juli die beste Regionalliga West Mannschaft aus Vorarlberg, den VfB Hohenems zu einem Kräftemessen. BW Feldkirch hat kadermäßig massiv aufgerüstet, man hat 2024/25 einiges vor! Das Starterfeld der Eliteliga ist 2024/25 mit fünf neuen Mannschaften bestückt.

So begrüßt BW Feldkirch acht neue Kicker!

Das Torhütergespann wird um Eigenbautorhüter Tim Topal ergänzt. Der 16-Jährige kam im April 2016 in unseren Verein und durchlief ab der U11 bis zur U16 die Altersklassen der Montfortstädter. Im August 2023 folgte der Wechsel in die Nachwuchsabteilung des FC Vaduz (FL), von wo er aus diesen Sommer wieder zu seinem Stammverein zurückkehrte.

Außerdem freut uns die Verpflichtung eines weiteren Eigenbauspielers – Finn Marold. Finn begann zwar bei der U9 unseres Stadtnachbarn aus Tisis, kam dann als zehnjähriger Knabe in unsere Nachwuchsabteilung. Marold, der den deutschen Pass besitzt, blieb bis zur U14 in Feldkirch, ehe die AKA auf ihn aufmerksam wurde und er ab der U15 fester Bestandteil der Vorarlberger Auswahlmannschaft wurde. Nun nach erfolgreicher AKA-Ausbildung, wird er behutsam in den Erwachsenenfußball eingegliedert und soll in naher Zukunft eine gute Option in der Verteidigung darstellen.

Den Weg zurück ins Waldstadion hat auch Fabian Unterrainer gefunden. Der Feldkircher, der seine Anfänge beim SC Tisis und beim FC Vaduz machte, war schon einmal bei den Blau-Weißen für ein halbes Jahr in der Vorarlbergliga am Ball (07/2018 bis 02/2019), ehe er dem Ruf vom damaligen SCRA-Trainer Oliver Schnellrieder folgte und zu den SCR Altach Amateuren (12 Regionalliga-Spiele) wechselte. Nachdem sich dann die zweite Garnitur der Altacher im Jahre 2020 auflöste, schloss er sich den Amateuren von Austria Lustenau an, wo er eine Spielzeit verbrachte. Im Sommer 2021 bekam der ehemalige U21-Nationalspieler Liechtensteins ein Angebot von Donau Linz (Landesliga Oberösterreich), wo er insgesamt drei Saisonen sesshaft wurde. Nun folgt für den 23-jährigen Abwehrspieler die Rückkehr in seine Heimatstadt.

Wieder voll durchstarten möchte Laurin Katnik. Der ehemalige Absolvent der AKA Vorarlberg kommt vom SC Röthis nach Feldkirch. Der für seine Technik bekannte Mittelfeldakteur hatte in frühen Kindertagen seine Fußballschuhe für den SK Brederis geschnürt, bis zur U18 die Treue gehalten, nebenbei die Ausbildung der AKA genossen. 2020 folgte für den 22-jährigen Offensivmann ein kurzes Intermezzo beim FC Lustenau 1907, über Brederis landete Katnik im September 2022 beim SC Röthis, wo er zuletzt in der zweiten Mannschaft stark aufspielte und einen Kurzeinsatz im ÖFB-Cup und in der Regionalliga West bekam.

Auf einen interessanten Spieler dürfen sich die BWFans freuen, wenn der Name Lucca Oberhöller erklingt. Der 19-jährige Feldkircher, dessen Stammverein der TSV Altenstadt ist, begann 2014 mit dem Fußballspielen. Im Jänner 2023 folgte aufgrund seines Studiums der Umzug nach Tirol zum SK Rum, wo er sich in der Tiroler Liga durchbiss und auf regelmäßige Einsätze in der 1. Kampfmannschaft zurückblicken konnte. Aufgrund einer Verletzung und auch aus Studiengründen spielte Lucca, der im Mittelfeld beheimatet ist, hauptsächlich bei der zweiten Garnitur des TSV und dies äußerst erfolgreich.

Mit Batuhan Toplu stößt in der Sommertransferperiode ein großgewachsener Offensivakteur in die Montfortstadt. Der 23-Jährige, der in der Vorarlberger Landeshauptstadt beim SC SW Bregenz das Kicken erlernte, durchlief alle Nachwuchsklassen der Schwarz-Weißen. Auch er wurde in der AKA Vorarlberg groß. Im Juli 2019 folgte der erste Wechsel ins Ausland zur USV Eschen-Mauren (FL). Eine Saison später wurde der Rechtsfuß für ein halbes Jahr in die Schweiz zum FC Montlingen verliehen. In der Winterpause 2021 ging es für zwei Spielzeiten zum FC Triesen (FL). Im vergangenen Sommer brach er seine Zelte in Liechtenstein ab, um wieder in der Nähe seiner Heimatstadt zu sein und fand beim FC Hard (Eliteliga) ein neues sportliches Domizil, wo er auf 26 Pflichtspieleinsätze (2 Tore) kam.

Außerdem freuen wir uns sehr über die Verstärkung von Eigenbauspieler Luca Wieser. Der flinke Stürmer, der sein ganzes Fußballleben in der Montfortstadt verbracht hat, kehrt von Altachs Amateuren nach Hause. Der 20-jährige Torjäger bestritt in der abgelaufenen Regionalliga-Saison 21 Einsätze (1 Tor) und war sich, als er noch mit der AKA Vorarlberg durch ganz Österreich bummelte, nie zu schade, mehrmals in diversen Vorarlbergliga- und Landesliga-Partien seinem Stammverein tatkräftig mit Toren zu unterstützen.

Der Sparkasse FC BW Feldkirch freut sich sehr, den achten externen blau-weißen Neuzugang willkommen heißen zu dürfen. Hüdaverdi Mutlu kommt vom Eliteliga-Absteiger SC Austria Lustenau Amateure an die Stadionstraße. Für den 22-Jährigen ist es eine Reise in die Vergangenheit. Seine fußballerische Ausbildung genoss „Hüdi“ Mutlu erst bei seinem Stammverein in Frastanz. Als elfjähriger Bursche stieß er 2012 für eine Saison zur blau-weißen Nachwuchsschmiede, erzielte bei unserer damaligen U12 Treffer um Treffer. Bereits hier war zu erahnen, welch’ Potenzial in dem Jungen steckte. Den starken Leistungen geschuldet, wurde über kurz oder lang die AKA Vorarlberg auf den Mittelfeldmann aufmerksam, weshalb der Rechtsfuß in weiterer Folge alle Vorarlberger Auswahlmannschaften durchlief. Seine erste Männerstation führte ihn 2019 nach Lustenau, wo er im erweiterten Kader der Profimannschaft der Austria stand. Bei den Stickern blieb er bis 2022, ehe er vom FC RW Rankweil unter Vertrag genommen wurde und zum Stammpersonal von RW-Trainer Stipo Palinic in der Eliteliga zählte. Mit den Ranklern stieg er im Sommer 2023 in die Regionalliga auf, kehrte aber nach Saisonende zur Lustenauer Austria zurück, wo er in der abgelaufenen Eliteliga-Meisterschaft 2023/24 auf 10 Partien kam. (Quelle: Sparkasse FC BW Feldkirch HP)

BW Felkirch siegt im Test gegen Großwalsertal – Hohenems ist am 9. Juli 2024 um 19 Uhr der nächste Testspielgegner!

Am 1. Juli 2024 fand das erste offizielle Training mit Cheftrainer Oliver Schnellrieder statt. Bereits wenige Tage darauf, am 4. Juli, gab es im Test ein 7:3 gegen die SPG Großwalsertal. Auf einen richtigen Härtetest und Leckerbissen dürfen sich die BWFans am 9. Juli freuen, wenn es auf eigenem Terrain gegen die beste Amateurmannschaft und Vizemeister der abgelaufenen Regionalliga-Saison, den VfB Hohenems, geht.

Die Eliteliga 2024/25 ist ausgelost!

Das Starterfeld der Eliteliga hat sich für die kommende Saison grundlegend verändert. Grund sind leider die vielen Vorarlberger Absteiger aus der Regionalliga West. Eine offene Frage ist noch ob der FC Dornbirn, über dem am 8. Juli 2024 das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet wurde, an der Regionalliga West teilnehmen kann. Wenn man davon ausgeht, sind in der Eliteliga 2024/25 die Absteiger Dornbirner SV, Wolfurt und Rankweil neu. Ebenfalls die Aufsteiger Ludesch und BW Feldkirch. Verlassen werden die Liga nach unten Hörbranz, Andelsbuch, die Austria Lustenau Amateure und Höchst. In die Regionalliga West ist Meister Lauterach aufgestiegen. Die Meisterschaft startet am zweiten Augustwochenende. Aufsteiger BW Feldkirch empfängt den Regionalliga-Absteiger Wolfurt und Aufsteiger Ludesch spielt bei Absteiger Rankweil. Der Dornbirner SV ist beim FC Lustenau zu gast, Rotenberg empfängt Götzis, Admira Dornbirn hat Alberschwende zu Gast und Nenzing tritt in Lochau an.

