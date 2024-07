Hard startet mit Heimspiel gegen Egg in die Eliteliga-Meisterschaft 2024/25

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 00:30

In etwas mehr als zwei Wochen geht es wieder so richtig los im Vorarlberger Unterhaus. Nach den ersten Runden im VFV-Cup wird am zweiten Augustwochenende die Meisterschaft 2024/25 angepfiffen. Spannend sollte die Titeljagd in der Eliteliga verlaufen. Für den sportlichen Leiter des FC Hard. Christian Tschofen, sind Egg, Wolfurt und Rotenberg die Favoriten. Hard selbst eröffnet die Saison am 10. August 2024 mit einem Heimspiel gegen die FC Brauerei Egg.

Vorbereitung?

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Wir sind am 3.7.2024 mit der Vorbereitung gestartet und hatten zwei Testspiele in Hohenems 4:0 und zu Hause gegen die Altach Amateure 0:4!“

Kaderänderungen?

Christian Tschofen: „Von der Saison 23/24 verzeichnen wir drei Abgänge Luiz Sganzerla nach Riefensberg, Luka Ancevski zum VFB Hohenems und Batuhan Toplu zu BW Feldkirch. Zugänge sind Renato Berati aus Italien und Linus Kubierske, Valentin Pfanner und Max Weiland aus dem eigenen Nachwuchs!“

Ziele für 2024/25?

Christian Tschofen: „An der Zielsetzung des FC Hard hat sich zum Vorjahr nichts geändert. Ein solider Mittelfeldplatz wird angestrebt!“

Favoriten?

Christian Tschofen: „Aus meiner Sicht in der Eliteliga der FC Egg, FC Wolfurt und der FC Rotenberg. Meister in Österreich wird wieder Sturm Graz, Meister in Deutschland der FC Bayern!“

Wichtiges zum Verein?

Christian Tschofen: „Wir versuchen den traditionellen Seehallen-Cup vom 27. bis 28. Dezember im Finale am 4. Jänner auf Kunstrasen und wieder mit Kampfmannschaften auf die Beine zu stellen!“

Persönliches Anliegen?

Christian Tschofen: „Ich finde, man sollte die Planung des VFV mit Start 3. August mit zweimal Cup und Meisterschaft in einer Woche (voll in der Urlaubszeit) überdenken, da haben viele Vereine Probleme!“

