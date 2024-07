Dornbirner SV strebt 2024/25 eine Platzierung unter den Top-6 an!

Details Mittwoch, 31. Juli 2024 00:31

Am Samstag dem 10. August 2024, bleibt es dem FC Lustenau und dem Emma & Eugen DSV überlassen, das erste Spiel der Saison 2024/25 der Eliteliga ab 16 Uhr zu bestreiten. Auf die Fans und Kicker wartet sicherlich eine spannende Meisterschaft, wobei für den sportlichen Leiter des DSV, Michael Kovacec, Wolfurt und Lochau zu den Titelfavoriten zählen. Beim DSV geht mit neuem Trainerduo und einer neu formierten Mannschaft in die Saison.

Aktueller Stand der Vorbereitung und absolvierte Testspiele?

Michael Kovacec, sportlicher Leiter Emma & Eugen DSV: „Unsere absolvierten Testspiele sind Emma & Eugen DSV gegen SC Austria Lustenau Amateure 3:0, Emma & Eugen DSV gegen SCR Altach Juniors 1:1, SV Gaissau gegen Emma & Eugen DSV 1:7 und Emma & Eugen DSV gegen FC Sohm Alberschwende 2:0. Die Vorbereitung läuft nach Plan. Das neue Trainerduo Roman Ellensohen und Yalcin Özenc mit Co-Trainer Daniel Holzknecht arbeiten mit großem Fleiß und Ehrgeiz an der neugeformten Mannschaft. Die neuen Spieler haben sich schon sehr gut in die Mannschaft integriert. Wir freuen uns schon auf die neue Saison!“

Kaderänderungen im Sommer 2024?

Michael Kovacec: „Unser aktueller Kader setzt sich folgendermaßen zusammen:

Torwart: Niklas Mohr, Fabian Rojic, Cedric Nadrai

Defensive: Andreas Filler, Antonio Bokanovic, Nico Schöpf, Lien Zwischenbrugger, Uyigue Smith, Blago Maric-Pranjic, Kemal Kabal, Ensar Saygin

Mittelfeld: Daniel Nachbaur, Josip Bokanovic, Milan Rakic, Christopher Nagel, Hakan Cansiz, Teo Trailovic

Angriff: Maurice Mathis, Ömer Efe Tas, Fabian Kilzer, Bojan Rakic

Trainer: Roman Ellensohn und Yalcin Özenc

Co-Trainer: Daniel Holzknecht

Tormanntrainer: Dieter Meissner

Zugänge: Niclas Mohr, Lien Zwischenbrugger (FC Höchst), Milan Rakic, Bojan Rakic (FC Rotenberg), Ömer Efe Tas( vom 1B Junoir)

Abgänge: Jogi Klammer (VFB Hohenems Sportlicherleiter), Junior Cordeiro (FC Hittisau), Jonsa Gamper (FC Alberschwende), Aleksa Gagic (SC Admira Dornbirn), Marco Stajnko, Darko Stajnko (FC Höchst), Stefan Uyigue (FC Doren), Lukas Hefel, David Masnikosa, Teoman Dastan (Ziel unbekannt)

Leihen: Paul Rhomberg, Marco Trost (FC Schwarzenberg), Dominik Kutzer, Florian Hämmerle, Noah Unterkircher (FC Schwarzach), Phillip Alexander Moses (VFB Bezau), Fabian Wagner (FC Langen), Lukas Wehinger (FC Mühlebach).“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Michael Kovacec: „Zum Glück bisher nicht!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Michael Kovacec: „Top-6.“

Titelfavoriten 2024/25?

Michael Kovacec: „In unserer Liga aus meiner Sicht Wolfurt und der SV Typico Lochau. In der Bundesliga in Österreich wird es RB Salzburg wieder schaffen, in Deutschland Bayern München!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.