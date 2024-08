SV Lochau startet in die Saison 2024/25 der Eliteliga!

Details Donnerstag, 01. August 2024 00:20

Für den SV typico Lochau geht es am 10. August 2024 um 18 Uhr wieder los! Der erste Gegner in der Saison 2024/25 in der Eliteliga ist zu Hause der FC Nenzing. Es gibt einige Neuigkeiten, die der SV Lochau vor dem Start der Meisterschaft kommuniziert hat.

Ausblick auf die neue Saison 24/25

Es geht wieder los! Nach einer kurzen Sommerpause starten unsere beiden Mannschaften bereits am kommenden Wochenende in die Saison 2024/2025. Unsere 1b Mannschaft empfängt am Samstag um 17:00 Uhr im Rahmen der ersten Runde im 49. UNIQA-VFV-Cup den FC Mäder, unsere Kampfmannschaft will ebenfalls am Samstag um 17:45 Uhr beim FC Lauterach 1b den Einzug in die zweite Cup-Runde fixieren. Mit vier Tormännern, 21 Feldspielern und einem Staff von rund sieben Personen wird unsere Kampfmannschaft in die anstehende VN.at Eliteliga-Saison starten.

Kaderänderungen

Abgänge:

Rene Nesensohn (RW Rankweil), Matteo Ausserlechner (SG Ulrichskirchen), Steffen Friedrich (Deutschland), Andreas Mayer (Karriereende)



Neuzugänge:

Haris Handanagic (FSV Berolina Stralau/GER), Sandro Gotal (SV Wenzenbach /GER), Osahenmwenda Amenaghawon (AKA Vorarlberg), Levin Gmeiner (FC Sulzberg), Dennis Kloser (FC Hchst), Kevin Prantl (FC Höchst), Laurin Bösch (SG Ulrichskirchen), Marin Ströbele (Athletiktrainer)

Drei neue Premium-Partner für den SV Lochau!

Pünktlich zum Beginn der neuen Saison 2024/2025 kann der SV Typico Lochau mit Fruchtexpress, Luger Mode und Burtscher KG drei neue Premium-Partner präsentieren.

Der SV Typico Lochau ist stolz, drei weitere verlässliche Partner aus der Region für den Verein gewonnen zu haben: "Wir sind sehr glücklich, die drei Unternehmen Fruchtexpress mit Sitz in Frastanz, Luger Mode in Hard sowie die Firma Burtscher KG aus Röthis für unseren Verein gewonnen zu haben und freuen uns sehr über die kommende Zeit mit ihnen. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen für die vertrauensvollen Gespräche und die Unterstützung für unseren Verein und heißen alle drei recht herzlich in der SVL-Familie Willkommen", so der blau-weiße Vorstand in einem Statement.

Details

