Theresa Wetz analysiert die Niederlage von Krumbach beim FC Lustenau

Details Montag, 12. August 2024 17:18

Auftakt der 2. Landesklasse 2024/25 mit einer ersten Runde ohne Remis. Sieben Sieger und am deutlichsten fiel der Erfolg für den FC Sohm Alberschwende II mit 3:0 beim SC Röfix Röthis II aus. Lauterach II setzt sich knapp mit 4:3 in Rankweil durch und Klimatechnik Sparber FC Krumbach unterliegt beim FC Lustenau II mit 0:2.

Etwas unglückliche Niederlage!

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Leider mussten wir zum Saisonstart eine etwas unglückliche Auswärtsniederlage gegen die 1b Mannschaft des FC-Lustenau hinnehmen. Bei sehr heißen Temperaturen waren die Chancen auf beiden Seiten überschaubar. Mit dem Pausenpfiff konnte Lustenau die 1:0 Führung erzielen. In der zweiten Halbzeit war unsere Mannschaft offensiver unterwegs, die Chancen blieben jedoch aus. In der 53. Minute dann die rote Karte wegen Torchancenverhinderung für Philipp Meusburger. Unsere Mannschaft kämpfte mit 10 Mann weiter, musste jedoch in der 70. Minute unglücklich das 2:0 hinnehmen. Jetzt gilt volle Konzentration auf das Heimspiel gegen Hard 1b (Freitag, 16. Aug. um 19 Uhr)!“

