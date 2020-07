Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2020/2021: Expertentipp Runde 1

Und schon steht die 1. Runde in der Eliteliga Vorarlberg - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal Liga-Experte. Hier seine Voraussagen bzw. Eingebungen:

"Auch Hohenems hat sicher das Ziel wieder das Play-Off zu schaffen und dann auch endlich an einem Play-Off der Regionalliga West teilzunehmen. In Rankweil sollte es sicher zu einem Dreier reichen."

"Sehr interessantes zwischen einem im Herbst 2019 überraschend starkem Team von SW Bregenz gegen Röthis. Röthis wird überraschen und in Bregenz einen Punkt holen."

So, 02.08.2020, 16:30 Uhr

"Langenegg und Lingenau haben fusioniert und man spielt nun als FC Rotenberg an Stelle von Langenegg in der Eliteliga weiter. Wolfurt wird sich in der ersten Partie sehr stark präsentieren und knapp gewinnen."