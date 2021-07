Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2021/2022: Expertentipp Runde 2

Und schon steht die 2. Runde in der Eliteliga Vorarlberg - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal Liga-Experte. Hier seine Voraussagen bzw. Eingebungen:

Fr, 23.07.2021, 18:00 Uhr

"Die erste Partie für Lauterach, in Runde eins war man spielfrei. Röthis ist schon so richtig in Schwung gekommen - klarer Erfolg gegen die Austria Lustenau Amateure. Aber Lauterach wird stärker sein."