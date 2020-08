SW Bregenz kassiert in starker Partie in Wolfurt erste Niederlage

Details Sonntag, 16. August 2020 16:23

Der Meusburger FC Wolfurt hat in der vierten Runde der Eliteliga zur Tabellenspitze aufgeschlossen. Ein klarer 4:0 Erfolg gegen SW Bregenz, wobei die erste Hälfte auf Augenhöhe bestritten wurde. Wolfurt aber in Hälfte zwei klar die bessere Elf. Die Lustenau Amateure haben Rankweil 2:1 besiegt, Rotenberg feiert mit einem 3:1 gegen Lauterach die ersten Punkte. Am Sonntag trifft zum Abschluss der Runde Röthis auf den DSV.

Wolfurt kommt in Hälfte zwei ins Rollen

Beide Teams zeigen eine sehr gute erste Halbzeit – das einzige das fehlt sind Tore. Wolfurt will die Niederlage in Lustenau vergessen lassen und die Kicker gehen sehr entschlossen in die Partie. Aber auch die Gäste zeigen gute Aktionen – nennenswerte Offensivaktionen halten sich die Waage – richtige Sitzer sind aber nicht dabei. Ein gutes 0:0 zur Pause.

Die zweite Hälfte ist noch nicht alt da wird Idiano Lima im Strafraum gefoult und Tobias Neubauer lässt sich die Chance zur Führung von Wolfurt nicht nehmen. Wolfurt setzt nach – toller Pass auf Idiano Lima, ein überlegter Rückpass auf Benjamin Neubauer und mit 2:0 ist wohl eine Vorentscheidung gefallen. Verkehrte Verhältnisse beim 3:0 – Neubauer auf Lima, dieser benötigt zwei Versuche um den Goalie der Gäste zu bezwingen. Die Gäste können in Hälfte zwei nichts mehr entgegen setzen, Dragan Klincov sorgt für das 4:0 für Wolfurt.

Beste Spieler Meusburger FC Wolfurt: Idiano Lima Rosa Dos Santos (ST), Simon Mentin, Marco Troy (V), Benjamin Neubauer

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „In der ersten Hälfte ein Duell auf Augenhöhe und ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. In die zweite Halbzeit sind wir dann sehr gut mit einem verwandelten Elfer gestartet und waren in Folge die klar bessere Mannschaft. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, ein absolut verdienter Erfolg!“

