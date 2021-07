Austria Lustenau weiterhin ohne Punkt - Niederlage beim Aufsteiger Admira Dornbirn

Details Donnerstag, 29. Juli 2021 14:34

Austria Lustenau Amat. hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 1:2 lautete das Ergebnis gegen SC Admira Dornbirn am Ende. Damit muss man weiter auf den ersten Punkt warten - am kommenden Wochenende ist Hohenems zu Gast - die Punkte werden extrem hoch hängen.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Mirco Basic brachte A. Lustenau Amat. in der 20. Minute in Führung. Admira Dornbirn hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte durch Samir Karahasanovic den Ausgleich (21.). Marco Pichler nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Obwohl Admira nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Lustenau A. zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SC Admira Dornbirn liegt nun auf Platz sechs. Für Admira Dornbirn ist es der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden erreicht hatte.

Austria Lustenau Amat. ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: SC Admira Dornbirn – Austria Lustenau Amat, 2:1 (2:1)

20 Mirco Basic 0:1

21 Samir Karahasanovic 1:1

38 Marco Pichler 2:1