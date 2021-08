Rankweil erobert mit Sieg in Röthis Platz drei – Lauterach mit Nullnummer gegen SW Bregenz

Details Montag, 23. August 2021 18:14

RW Rankweil zeigt in der achten Runde der Eliteliga zunächst eine sehr schwache Leistung in Hälfte eins – der SC Röfix Röthis hätte den Sack zumachen können, führt aber zur Pause „nur“ 2:0. Rankweil in Hälfte zwei wesentlich kompakter, kommt in Schwung und gewinnt mit 4:2. Platz drei ist der Lohn für die tolle Moral – nur einen Punkt hinter den Play-Off Plätzen, die aktuell Wolfurt und der DSV halten. Für den intemann FC Lauterach und SW Bregenz lief es bislang nicht nach Wunsch – im direkten Duell gibt es ein 0:0, Lauterach vergibt einen Strafstoß. SW Bregenz fehlen damit auf die Tabellenspitze sieben Punkte, Lauterach liegt schon zehn Punkte hinter Wolfurt und dem DSV.

RW Rankweil dreht 0:2 Rückstand in Röthis

Stipo Palinic, Trainer RW Rankweil: „In der ersten Hälfte hat nur der Gegner gespielt, wir waren am Platz nicht wirklich anwesend und können extrem froh sein, dass es zur Pause nur 0:2 stand. Marco Rieser hat Röthis in der 12. Minute in Führung gebracht, 2:0 für die Heimelf in der 32. Minute durch Renan Peixoto Nepomuceno. In der Halbzeit haben wir die Lage besprochen und unsere Taktik neu ausgerichtet. Da unser Gegner den Sack in der ersten Halbzeit nicht zugemacht hatte, gab es für uns noch die Chance, die Partie wieder eng zu machen. Ein Eigentor der Heimelf brachte uns in der 57. Minute auf 1:2 heran. Gutes Pressing, gute Ballstaffetten, auf einmal lief es wieder bei uns. 2:2 durch einen Strafstoß in der 61. Minute – verwandelt von Matthias Flatz und der nächste Angriff brachte uns die Führung durch Fabian Koch ein. Nicht unverdient die Partie gedreht, aber Fakt ist auch, dass die Hausherren in der ersten Hälfte schon alles hätten klar machen müssen!“

Beste Spieler RW Rankweil: Fabian Koch, Raphael Zwischenbrugger (Tor), Lukas Lampert

Lauterach vergibt Strafstoß – Nullnummer gegen SW Bregenz

Ingo Hagspiel, Trainer intemann FC Lauterach: „Leider nur ein Punkt gegen SW Bregenz. Aufgrund der Spielanteile und des verschossenen Elfmeters zwei verschenkte Punkte für uns. In Summe haben wir aber das erste Mal zu Null gespielt und das mit dem letzten Aufgebot. Für mich wäre Christoph Kobleder im Team der Runde. Sehr gute Organisation und bärenstark in den Zweikämpfen!“

