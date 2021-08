Wolfurt verteidigt mit Derbysieg gegen Lauterach Tabellenführung

Details Sonntag, 29. August 2021 14:29

Der Meusburger FC Wolfurt ist aktuell in der Eliteliga nicht zu bremsen. Auch gegen den intemann FC Lauterach hatte Wolfurt im Derby der achten Runde kein Problem drei Punkte einzusammeln. Wolfurt gewinnt mit 3:0, dem DSV müsste am Sonntag ein Kantersieg in Rankweil gelingen, es ist aber mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen, denn Rankweil mischt auch ganz oben mit. Hohenems war in Runde acht spielfrei, hat nun vier Punkte Rückstand auf Wolfurt. Egg schreibt das erste mal an – und noch dazu voll – 4:1 gegen die Austria Lustenau Amateure. SW Bregenz setzt sich gegen Röthis mit 4:1 durch, Roman Ellensohn hat ja in Bregenz den Trainerjob übernommen. Rotenberg gegen Admira Dornbirn wird am 1. September um 18 Uhr nachgetragen.

Extrem starker Auftritt von Idiano Lima

Wolfurt hat aktuell den vielzitierten und begehrten Lauf und deswegen tritt die Heimelf nahezu unverändert gegen Lauterach an. Im Vergleich zur Vorwoche rückte lediglich Aleksandar Djordjevic wieder für Kilian Kalb in die Startelf.

Über 500 Fans und Zuschauer wollten sich das Derby nicht entgehen lassen. Es dauert nur kurz und die Maschinerie der Heimelf ist schon wieder in Schwung. Erster Angriff und Pech für die Gäste – einen Abpraller lenkt Sani Musah ins eigene Tor. In weiterer Folge kommt Wolfurt immer besser ins Spiel und wird zunehmend dominanter, während die Lauteracher nur einmal aufs Tor von Laurin Godula schießen. Das 2:0 aber erst kurz vor der Pause. Wieder ist Idiano Lima mit einem Traumpass an der Entstehung beteiligt, Timo Rist verwandelt sicher. Wolfurt führt zur Pause mit 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielgeschehen. Wolfurt kontrollierte das Spiel komplett und spielt weiterhin gefällig nach vorne, lediglich die Chancenauswertung lässt noch zu wünschen übrig. In der 66. Minute wird aber faktisch der Deckel drauf gemacht – Idiano Lima tritt an und spielt auf Mücahit Özdemir ab, der ohne Mühe auf 3:0 stellt. Abermals eine ganz starke Vorstellung von Wolfurt und ein ungefährdeter 3:0 Erfolg.

Beste Spieler Meusberger FC Wolfurt: Idiano Lima, Timothy Rist, Benjamin Neubauer

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Ein absolut verdienter Sieg, wir haben das Spiel nach fünf Minuten Anlaufzeit dominiert. Eine ganz starke, geschlossene Mannschaftsleistung, Idiano Lima war an der Entstehung aller drei Treffer beteiligt!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!