Rankweil bezwingt den Dornbirner SV im Spitzenspiel!

Details Montag, 30. August 2021 21:56

Der Schlager der achten Runde der Eliteliga wurde am 29. August 2021 in Rankweil angepfiffen. Direktes Duell um Platz zwei zwischen dem Emma & Eugen Dornbirner SV und RW Rankweil. Zunächst Rankweil mit großen Problemen ins Spiel zu finden, dann nach einem 0:1 Rückstand eine 2:1 Führung zur Pause. In Hälfte zwei lässt sich Rankweil nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und gewinnt 4:2. Damit geht es an der Tabellenspitze der Eliteliga extrem eng zu. Wolfurt führt einen Punkt vor Rankweil, zwei vor dem DSV und vier vor Hohenems.

Doppelpack für Mathias Bechter für Rankweil

500 Zuschauer und Fans sehen zunächst eine Heimelf die ziemlich lange braucht um auf Touren zu kommen. Die Gäste gehen durchaus verdient in der 17. Minute durch Christopher Nagel mit 1:0 in Führung. Die Hausherren wirken etwas müde, kommen aber mit Fortdauer der Partie wieder auf Normaltemperatur – so wo man sie in den letzten Spielen erlebt hat. Knackpunkt der Partie ist sicher, dass es Rankweil gelingt das Spiel noch vor der Pause zu drehen. Timo Wölbitsch in der 35. Minute und Fabian Koch mit einer Einzelaktion in der 45. Minute stellen auf 2:1 für Rankweil.

In Hälfte zwei lässt Rankweil nichts mehr anbrennen – in der 53. Minute gelingt das sicherlich vorentscheidende 3:1 durch Mathias Bechter. Mathias Bechter gelingt auch der Doppelpack – 4:1 in der 60. Minute. Julian Schelling kann für die Gäste zwar noch in der 80. Minute auf 2:4 verkürzen, den Schlusspunkt setzt aber Thomas Beiter mit dem 5:2 in der Nachspielzeit.

Beste Spieler RW Rankweil: Mathias Bechter, Fabian Koch, Manuel Pose

Stipo Palinic, Trainer RW Rankweil: „Die ersten zwanzig Minuten hat meine Mannschaft leider verschlafen – die Gäste haben - nicht unverdient – geführt. Wir sind einfach nicht dagewesen, die Frische hat gefehlt. Dann haben wir aber das Spiel gedreht, mit viel Geduld und wir haben auch schlau gespielt. Das kann meine Mannschaft derzeit sehr gut. Ein starker Gegner, aber am Ende doch ein recht klarer Erfolg!“

