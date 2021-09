Dornbirner SV übernimmt nach dramatischen Spiel gegen SW Bregenz die Tabellenführung

Details Montag, 06. September 2021 01:52

Hochspannung nach zehn gespielten Runden der Eliteliga. Die Top-5 trennen nur drei Punkte, es wird also ein echter Thriller, welches Duo sich für das Regionalliga West Play-Off qualifizieren kann. Der Emma & Eugen DSV hat hauchdünn die Führung übernommen – man musste aber einen 1:2 Rückstand gegen SW Begenz im Finish in einen 3:2 Erfolg drehen. Ebenfalls neunzehn Zähler am Konto hat der Meusburger FC Wolfurt, der allerdings in Röthis mit einer 0:4 Niederlage einen argen Dämpfer einstecken musste. Auch Admira Dornbirn hat neunzehn Zähler bislang gesammelt – klares 6:2 gegen Rankweil bringt Platz drei ein, Rankweil einen Punkt dahinter auf Platz vier. Hohenems verliert mit einem 1:1 gegen Rotenberg etwas an Boden – auf die Play-Off Zone fehlen drei Punkte. Lauterach verliert das direkte Duell am Tabellenende zuhause gegen Egg mit 1:3.

Entscheidender Treffer: Traumtor von Jonas Gamper

An die 400 Zuschauer und Fans sehen eine durchaus taktisch geprägte Partie, in der die Gäste in den ersten Minuten die bessere Elf sind. Überraschend geht aber der DSV in der zehnten Minute durch Julian Schelling in Führung. Aber dann setzen sich doch – und absolut nicht unverdient – die Gäste mit 2:1 ab. In der 12. Minute das 1:1 durch Simon Thurner, in der 15. Minute die 2:1 Führung durch Vinicius Maciel Gomes. Im Finish der ersten Hälfte bekommt aber der DSV das Spiel wieder besser unter Kontrolle, liegt aber zur Pause 1:2 zurück.

Konditionell lässt der DSV in der zweiten Hälfte durchaus Vorteile gegenüber den Gästen erkennen, aber erst in der 76. Minute das 2:2 – abermals Julian Schelling. Im Finish gelingt es den Hausherren das Spiel zu drehen. Nach eienr Ecke in der 88. Minute ein absolutes Traumtor von Jonas Gamper zum 3:2 Erfolg.

Beste Spieler Emma & Eugen DSV: Julian Schelling und Jonas Gamper

Manuel Gunz, Co-Trainer Emma & Eugen DSV: „In den ersten dreißig Minuten waren die Gäste das bessere Team. Das Spiel wurde aber schon von taktischen Überlegungen geprägt, wir mit der überraschenden Führung und einem 1:2 Rückstand zur Pause. In Hälfte zwei sind wir konditionell stärker und mit einem Traumtor kurz vor Schluss können wir die Partie noch drehen!“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!