Hohenems schießt sich mit Erfolg gegen Wolfurt in die Top-2 und Kantersieg von Rotenberg gegen SW Bregenz

Details Dienstag, 28. September 2021 00:45

Runde dreizehn der Eliteliga endet mit einem Rückschlag für Leader Admira Dornbirn – eine sensationelle 0:1 Heimniederlage gegen FC Brauerei Egg. World of Jobs VfB Hohenems gelingt im Schlager gegen den Meusburger FC Wolfurt ein 3:1 Erfolg und damit hat man nach Verlustpunkten zu Admira Dornbirn aufgeschlossen. Wolfurt, der DSV, Röthis und Rankweil sind noch im Rennen um die beiden Play-Off Plätze für die Regionalliga West – neun Runden sind noch zu spielen. Die letzte davon – Runde 22 – wird ja erst am ersten Aprilwochenende 2022 gespielt. Der FC Rotenberg zeigt auf und kann sich mit einem 6:0 gegen SW Bregenz klar vom Tabellenende absetzen.

Rotenberg dreht in Hälfte zwei gegen SW Bregenz mächtig auf!

Jürgen Maccani, Trainer FC Rotenberg: „Das Ergebnis gibt eigentlich recht gut den Spielverlauf wieder. Es war eine ganz eindeutige Sache für meine Mannschaft – vor allem in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte war eher ausgeglichen und es ging ohne Treffer in die Pause. In Hälfte zwei waren wir drückend überlegen und es hätte noch deutlicher werden können als 6:0. Kevin Bentele hat viermal getroffen, dazu kamen das 1:0 durch Eduard Jaffet Torrez Espinoza und das 6:0 durch Patrick Maldoner aus einem Strafstoß in der 83. Minute.“

Beste Spieler FC Rotenberg: Kevin Bentele (ST), Sebastian Inama (V), Patrick Maldoner (MF)

Hohenems gewinnt Schlager gegen Wolfurt nach 0:1 Rückstand

Goran Sohm-Milovanovic, Trainer World of Jobs VfB Hohenems: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine kompakte Wolfurter Mannschaft. In der ersten Halbzeit hatten wir Mühe richtig ins Spiel reinzufinden, Wolfurt hingegen war sehr zweikampfstark und präsent am Platz. Der Führungstreffer für Wolfurt durch Benjamin Neubauer per Elfmeter, ist ein wenig unglücklich aus unserer Sicht entstanden. Zudem konnten wir unsere Möglichkeiten leider nicht nutzen. Maurice Wunderli, Tamas Herbaly und Maximilian Lampert hatten sehr gute Möglichkeiten in der ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel zielstrebiger in unseren Aktionen. Ich denke, dass das Spiel aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen wurde. Marco Feuerstein hat in der 58. Minute ausgeglichen, 2:1 für meine Elf durch Maurice Wunderli in Minute 83 und auch den dritten Treffer machte Maurice in der Nachspielzeit. Wir erzeugten viel Druck, hatten viel Ballbesitz und auch ein Chancenplus.“

Beste Spieler World of Jobs VfB Hohenems: Maurice Wunderli (Stürmer), Marco Feuerstein (IV), Max Lampert (MF)

