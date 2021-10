Hohenems lässt in Egg nichts anbrennen!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 20:02

Die 14. Runde der Eliteliga hat wohl schon eine kleine Weichenstellung puncto Play-Off Plätze gebracht. Tabellenführer VfB Hohenems lässt bei der FC Brauerei Egg nichts anbrennen und gewinnt mit 5:0. Admira Dornbirn holt ein 3:0 bei den SC Austria Lustenau Amateuren. Wolfurt kommt über ein 0:0 zuhause gegen Rotenberg nicht hinaus, der DSV verliert in Lauterach 1:2. Damit hat sich der Vorsprung von Hohenems und Admira Dornbirn auf den beiden Play-Off Plätzen auf fünf Zähler gegenüber Platz drei – dem FC Wolfurt – vergrößert. Nun gilt es für die Top-2 diesen Vorsprung über die Ziellinie zu bringen. Die letzte Partie des Grunddurchganges wird allerdings erst am ersten Aprilwochenende 2022 gespielt. Sieben Partien stehen für die Top-2 noch aus.

Drei Treffer von Maurice Wunderli – zwei Treffer von Tamas Herbaly!

Tolle Zuschauerkulisse auf der Sportanlage Junkerau in Egg. Der Tabellenführer ist zu Gast und natürlich sind die Gäste der klare Favorit in dieser Partie. Egg kämpft am Tabellenende um wichtige Punkte als Basis für den Fight gegen den Abstieg im Frühjahr 2022. Hohenems hat natürlich das Play-Off der Regionalliga West im Fokus und nach verhaltenem Start schaut es für einen Platz unter den Top-2 in der Eliteliga sehr gut aus. Hohenems lässt in Eg keinen Zweifel aufkommen, dass die Gäste gewillt sind, drei Punkte mitzunehmen. Hohenems hat aber auch die Ruhe auf den ersten Treffer zu warten, denn dieser gelingt erst in der 29. Minute. Einmal mehr ist es Torgarant Maurice Wunderli, der Hohenems in der 29. Minute in Führung bringt. Hohenems legt schnell entscheidend nach. Tamas Herbaly mit dem 2:0 in der 35. Minute und zwei Minuten später trifft Maurice Wunderli abermals. 3:0 für Hohenems zur Pause.

An der Dominanz von Hohenems ändert sich auch in Hälfte zwei nichts. Maurice Wunderli gelingt in der 61. Minute Tor Nummer drei und auch Tamas Herbaly gelingt ein Doppelpack. Am Ende ein ungefährdeter 5:0 Erfolg für Hohenems in einer sehr einseitigen Partie.

Beste Spieler VfB Hohenems: Tamas Herbaly, Maurice Wunderli, Eric Weixlbaumer

Goran Sohm-Milovanovic, Trainer VfB Hohenems: „Ein richtig starkes Spiel meiner Mannschaft von der ersten Minute an. Wir hatten extrem viel Ballbesitz, aber auch sehr viel Geduld. Richtig gute Aktionen in der Offensive, der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut verdient. Ein ganz dickes Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

