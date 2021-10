Rankweil siegt in Bregenz – Lauterach bremst den Dornbirner SV ein!

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 01:53

Der Emma & Eugen DSV hatte natürlich in der 14. Runde der Eliteliga nur ein Ziel – drei Punkte beim intemann FC Lauterach zu holen. Damit hätte der Kontakt zu den beiden Play-Off Plätzen gehalten werden können. Der DSV verliert aber mit 1:2 und hat nun schon sechs Punkte Rückstand auf die Top-2 Hohenems und Admira Dornbirn. Für SW Bregenz ging es um wichtige Punkte in den unteren Tabellenregionen – auch diese konnten zuhause gegen RW Rankweil nicht gemacht werden – eine 1:3 Niederlage.

Straßenkick bevorzugt!

Stipo Palinic, Trainer RW Rankweil: „Beide Mannschaften hatten ja vor diesem Spiel eine höchst unerfreuliche Serie. SW Bregenz heute mit einigen Spielern, die wieder zum Einsatz kamen, noch nicht eingespielt sind und wir haben vorne Spieler, die in dieser Richtung weh tun können. In Hälfte eins war es dann auch Fabian Koch, der mit seinen beiden Treffern in der 13. und 35. Minute das Tor zum Dreier weit aufgestoßen hat. Kurz vor der Pause aber ein unnötig verursachter Elfer für Bregenz und Uelder Barbosa Mendes hat auf 1:2 verkürzt. Wir haben die Tore heute sehr konsequent gemacht, flach gespielt und wir haben einige Spieler, die den Straßenkick bevorzugen und damit ihren großen Spaß haben. Läuferisch sind wir nicht stark, das gleichen wir aber mit Spielwitz aus. Heute hat das gut geklappt, obwohl die Partie sehr eng gelaufen ist. Erst in der 87. Minute konnten wir mit dem 3:1 durch Mathias Bechter den Sack zumachen!“

Beste Spieler RW Rankweil: Andreas Malin (IV), Fabian Koch (ST), Raphael Zwischenbrugger (Tor)

Enges Duell zwischen Lauterach und dem DSV

Peter Jakubec, Trainer intemann FC Lauterach: „In Summe war es ein verdienter Sieg - über neunzig Minuten gesehen. Wir hatten die Partie gut im Griff, aber der DSV ist natürlich eine sehr gute Mannschaft. Es ist uns gelungen, hoch zu pressen und das war wohl der Schlüssel zum Sieg. In der 10. Minute konnten wir durch Pascal Dietrich in Führung gehen. Der DSV hat aber entschieden dagegen gehalten und konnte in der 31. Minute durch Jonas Gamper ausgleichen. Pascal Dietrich hat aber dann zu Beginn der zweiten Hälfte abermals getroffen. Wir hätten schon früher den Sack zumachen können, so blieb die Partie bis zum Schlusspfiff eng. Aber wir hatten auch die besseren Möglichkeiten, deswegen würde ich eben von einem verdienten Sieg sprechen!“

Beste Spieler intemann FC Lauterach: Pascal Dietrich und Dominique Chiste

