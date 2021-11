Wolfurt wahrt mit Dreier in Egg Anschluss auf die Top-2

Details Montag, 01. November 2021 01:45

Vorletzte Runde in der Eliteliga vor der Winterpause und für den Meusburger FC Wolfurt ist es ein richtungsweisendes Spiel beim FC Brauerei Egg. Es geht um den Anschluss auf den zweiten Play-Off Platz, Admira Dornbirn ist spielfrei und mit einem Sieg in Egg kann Wolfurt den Rückstand auf fünf Punkte verkleinern. Nach einer sehr schwachen ersten Hälfte siegt Wolfurt mit 2:0 und kann damit vier Runden vor Schluss die kleine Chance wahren, Admira Dornbirn doch noch aus der Play-Off Zone zu verdrängen. Hohenems gewinnt beim DSV mit 2:0 und setzt sich damit an die Tabellenspitze. Zwei Punkte mehr als Admira Dornbirn, aber ein Spiel mehr ausgetragen. Die 19. Runde wird am 6. und 7. November 2021 ausgetragen – dann folgt die Winterpause und noch drei weitere Runden im März 2022. Aber noch in diesem Jahr gibt es am 6. November um 18:30 Uhr das Gipfeltreffen zwischen Hohenems und Admira Dornbirn. Der Sieger hat das Ticket für das Regionalliga West Play-Off wohl ziemlich fix gebucht.

Wolfurt macht in Egg den Sack nicht zu – das kostet fast den Dreier!

An die 500 Zuschauer und Fans sehen leider zunächst eine Partie, die nicht wirklich vom Stuhl reißen kann. Vor allem in der Offensive gibt es kaum Szenen, die ein Fußballherz begeistern können. Deswegen fällt der Bericht über die erste Hälfte extrem kurz aus, es gab lediglich eine gelbe Karte für Idiano Lima Rosa Dos Santos bei den Gästen und für Andreas Sutterlüty bei der Heimelf.

Wolfurt nach der Pause wie ausgewechselt, man kann durchaus auf Egg Druck ausüben. Zunächst führen aber die Bemühungen der Gäste nur zu Stangenschüssen, der Schiri bringt zudem ein bisschen Hektik ins Spiel. Für Egg kommt in der 56. Minute Marius Schedler und in der 70. Minute Klemens Metzer. Kurz danach fällt aber doch der durchaus verdiente Führungstreffer der Gäste. Nach idealem Pass in die Tiefe setzt sich Idiano Lima durch und umspielt den Keeper der Hausherren. Wolfurt hat Chancen um schnell nachzulegen, aber eine schlechte Chancenauswertung lässt das Spiel ergebnismäßig eng weiter laufen. Das geht für Wolfurt fast ins Auge, denn Klemens Metzler hat den möglichen Ausgleich am Fuß. Martin Schertler macht aber in der Nachspielzeit dann doch den Sack für Wolfurt zu. Defensiv eine sehr gute Leistung von Wolfurt, offensiv hätte man mit etwas Pech zumindest zwei Punkte fast liegen gelassen. Die Amateure von Austria Lustenau sind nun der letzte Gegner, bevor es in die Winterpause geht – Ankick am 7. November 2021 um 14 Uhr.

Beste Spieler Meusburger FC Wolfurt: Innenverteidiger Max Natter und Simon Mentin

